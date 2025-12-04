GASTRONOMIA
Adeus, carne: prato do brasileiro tem novo protagonista, diz estudo
Consumo de proteína cresce 8,2% em 2025, impulsionado pela inflação da carne bovina
Por Luiz Almeida
O tradicional consumo de carne bovina na mesa do brasileiro está em recuo, dando lugar a um novo protagonista no carrinho de compras.
Com a disparada dos preços das proteínas, um estudo da Scanntech, referência em inteligência de dados para o varejo, revela que o consumo de pescado cresceu 8,2% entre janeiro e setembro de 2025, consolidando o peixe como a principal alternativa para quem busca economizar sem abrir mão de proteínas de qualidade.
A mudança de hábito é um reflexo direto da inflação das proteínas mais tradicionais: a carne bovina teve um aumento de quase 25% e a carne suína subiu 21,2% no mesmo período.
Em forte contraste, o preço médio dos peixes avançou apenas 2,1%, tornando-se a opção mais acessível para a "mistura" do dia a dia.
Tilápia na liderança da preferência
Dentro da categoria de pescados, a tilápia é o grande destaque. A espécie registrou um crescimento de 32,9% no volume de vendas, impulsionado por uma queda de 8,4% no preço médio por quilo.
A tilápia se estabeleceu como a principal substituta das proteínas tradicionais, liderando o consumo em quase todas as regiões do país, especialmente no Centro-Oeste e Norte, onde a retração de preço foi mais acentuada.
Outras espécies:
- Merluza: cresceu acima da média (42,5% no consumo total) e ganhou força no Interior de São Paulo, Nordeste e região Leste (MG, ES e RJ).
- Salmão: foi na direção oposta, registrando queda no consumo em todas as regiões, reflexo direto do preço mais elevado.
- Sardinha: apesar de ser o peixe mais barato por quilo, registrou recuo nas vendas na maior parte do país, com exceções em São Paulo, Nordeste e Centro-Oeste.
