Adeus, carne: prato do brasileiro tem novo protagonista, diz estudo

O tradicional consumo de carne bovina na mesa do brasileiro está em recuo, dando lugar a um novo protagonista no carrinho de compras.

Com a disparada dos preços das proteínas, um estudo da Scanntech, referência em inteligência de dados para o varejo, revela que o consumo de pescado cresceu 8,2% entre janeiro e setembro de 2025, consolidando o peixe como a principal alternativa para quem busca economizar sem abrir mão de proteínas de qualidade.

A mudança de hábito é um reflexo direto da inflação das proteínas mais tradicionais: a carne bovina teve um aumento de quase 25% e a carne suína subiu 21,2% no mesmo período.

Em forte contraste, o preço médio dos peixes avançou apenas 2,1%, tornando-se a opção mais acessível para a "mistura" do dia a dia.

Tilápia na liderança da preferência

Dentro da categoria de pescados, a tilápia é o grande destaque. A espécie registrou um crescimento de 32,9% no volume de vendas, impulsionado por uma queda de 8,4% no preço médio por quilo.

A tilápia se estabeleceu como a principal substituta das proteínas tradicionais, liderando o consumo em quase todas as regiões do país, especialmente no Centro-Oeste e Norte, onde a retração de preço foi mais acentuada.

Outras espécies: