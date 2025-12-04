Menu
GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Adeus, carne: prato do brasileiro tem novo protagonista, diz estudo

Consumo de proteína cresce 8,2% em 2025, impulsionado pela inflação da carne bovina

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

04/12/2025 - 18:49 h
Carne está sendo substituída pelo peixe
O tradicional consumo de carne bovina na mesa do brasileiro está em recuo, dando lugar a um novo protagonista no carrinho de compras.

Com a disparada dos preços das proteínas, um estudo da Scanntech, referência em inteligência de dados para o varejo, revela que o consumo de pescado cresceu 8,2% entre janeiro e setembro de 2025, consolidando o peixe como a principal alternativa para quem busca economizar sem abrir mão de proteínas de qualidade.

A mudança de hábito é um reflexo direto da inflação das proteínas mais tradicionais: a carne bovina teve um aumento de quase 25% e a carne suína subiu 21,2% no mesmo período.

Brasil possui três das melhores pizzarias do mundo
Como fazer o ovo perfeito: aprenda receita rápida e deliciosa
Jantar rápido em 25 Minutos: arroz cremoso de uma panela só

Em forte contraste, o preço médio dos peixes avançou apenas 2,1%, tornando-se a opção mais acessível para a "mistura" do dia a dia.

Tilápia na liderança da preferência

Dentro da categoria de pescados, a tilápia é o grande destaque. A espécie registrou um crescimento de 32,9% no volume de vendas, impulsionado por uma queda de 8,4% no preço médio por quilo.

Imagem ilustrativa da imagem Adeus, carne: prato do brasileiro tem novo protagonista, diz estudo
| Foto: Freepik

A tilápia se estabeleceu como a principal substituta das proteínas tradicionais, liderando o consumo em quase todas as regiões do país, especialmente no Centro-Oeste e Norte, onde a retração de preço foi mais acentuada.

Outras espécies:

  • Merluza: cresceu acima da média (42,5% no consumo total) e ganhou força no Interior de São Paulo, Nordeste e região Leste (MG, ES e RJ).
  • Salmão: foi na direção oposta, registrando queda no consumo em todas as regiões, reflexo direto do preço mais elevado.
  • Sardinha: apesar de ser o peixe mais barato por quilo, registrou recuo nas vendas na maior parte do país, com exceções em São Paulo, Nordeste e Centro-Oeste.

peixe pescado prato brasileiro tilápia

