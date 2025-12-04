Menu
GASTRONOMIA
SUCESSO MUNDIAL

Brasil possui três das melhores pizzarias do mundo

Os estabelecimentos entraram para a lista de melhores do mundo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/12/2025 - 15:49 h
As melhores redes estão no Brasil -

O Brasil está conquistando o mundo com sua culinária. Três pizzarias do país entraram no ranking internacional ‘50 Top World Artisan Pizza Chains’ este ano, lista que elege os melhores estabelecimentos globais, funcionando como um selo de excelência.

O ranking é montado por mais de 100 especialistas italianos, que visitam os restaurantes de forma anônima, usando critérios como padrão de qualidade, preparo artesanal e regularidade das unidades.

As estrelas brasileiras foram três pizzarias de São Paulo: Bráz Pizzaria, 1900 Pizzaria e La Braciera. Os locais ocuparam posições no top 20 global da lista, sendo reconhecidos como os melhores estabelecimentos artesanais do país.

O ‘Top World’ ainda possui redes de países como Itália, França e Espanha, que ocupam o topo da lista com os estabelecimentos ‘Da Michele’, ‘Big Mamma Group’ e ‘Grosso Napoletano’, respectivamente.

brasil Pizza pizzaria

