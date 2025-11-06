Adeus, pãozinho com café: receita sem trigo fica pronta em 5 minutos

Receita de "pãozinho" de frigideir faz sucesso - Foto: Reprodução | YouTube

Para quem está em busca de uma alimentação mais saudável e balanceada, mas não abre mão da praticidade nas manhãs, esta receita de "pãozinho" de frigideira é a solução perfeita. Feita sem farinha de trigo, ela é deliciosa, não contém glúten e fica pronta em apenas 5 minutos.

A receita se destaca por unir sabor e nutrição. Por ter como base o farelo de aveia, ela garante uma alta quantidade de proteínas e fibras, sendo uma excelente opção para substituir o pão tradicional.

A facilidade do preparo fez com que o passo a passo, ensinado no canal do YouTube Anjo Low Carb Receitas, viralizasse, somando mais de 595 mil visualizações.

Receita rápida de pão de aveia na frigideira

Ingredientes

2 ovos

Uma pitada de sal

2 colheres de sopa de azeite de oliva

50 ml de água

4 colheres de sopa de farelo de aveia

Como fazer

Em uma tigela, bata os ovos com a pitada de sal até misturar bem. Em seguida, adicione o azeite de oliva e a água, incorporando completamente. Acrescente o farelo de aveia à mistura e mexa bem até formar uma massa homogênea. Unte uma frigideira com um pouco de azeite. Com o fogo ainda desligado, despeje a massa na frigideira. Ligue o fogo médio e deixe cozinhar por cerca de dois minutos, até que a parte de baixo fique firme e dourada. Vire a massa com cuidado e cozinhe o outro lado por mais dois minutos.

Retire, adicione o recheio de sua preferência, como frango desfiado com requeijão ou uma combinação de cenoura, tomate, salsa e queijo. Dobre a massa recheada e sirva quente. Para que o queijo derreta, utilize uma sanduicheira ou a própria frigideira por mais alguns segundos.