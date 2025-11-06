GASTRONOMIA
Adeus, pãozinho com café: receita sem trigo fica pronta em 5 minutos
Receita é uma opção sem glúten e com alto teor de fibras e proteínas, ideal para substituir o pão tradicional
Por Luiz Almeida
Para quem está em busca de uma alimentação mais saudável e balanceada, mas não abre mão da praticidade nas manhãs, esta receita de "pãozinho" de frigideira é a solução perfeita. Feita sem farinha de trigo, ela é deliciosa, não contém glúten e fica pronta em apenas 5 minutos.
A receita se destaca por unir sabor e nutrição. Por ter como base o farelo de aveia, ela garante uma alta quantidade de proteínas e fibras, sendo uma excelente opção para substituir o pão tradicional.
Leia Também:
A facilidade do preparo fez com que o passo a passo, ensinado no canal do YouTube Anjo Low Carb Receitas, viralizasse, somando mais de 595 mil visualizações.
Receita rápida de pão de aveia na frigideira
Ingredientes
- 2 ovos
- Uma pitada de sal
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 50 ml de água
- 4 colheres de sopa de farelo de aveia
Como fazer
- Em uma tigela, bata os ovos com a pitada de sal até misturar bem. Em seguida, adicione o azeite de oliva e a água, incorporando completamente.
- Acrescente o farelo de aveia à mistura e mexa bem até formar uma massa homogênea.
- Unte uma frigideira com um pouco de azeite. Com o fogo ainda desligado, despeje a massa na frigideira.
- Ligue o fogo médio e deixe cozinhar por cerca de dois minutos, até que a parte de baixo fique firme e dourada.
- Vire a massa com cuidado e cozinhe o outro lado por mais dois minutos.
Retire, adicione o recheio de sua preferência, como frango desfiado com requeijão ou uma combinação de cenoura, tomate, salsa e queijo. Dobre a massa recheada e sirva quente. Para que o queijo derreta, utilize uma sanduicheira ou a própria frigideira por mais alguns segundos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes