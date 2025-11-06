Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GASTRONOMIA

Adeus, pãozinho com café: receita sem trigo fica pronta em 5 minutos

Receita é uma opção sem glúten e com alto teor de fibras e proteínas, ideal para substituir o pão tradicional

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

06/11/2025 - 22:10 h
Receita de "pãozinho" de frigideir faz sucesso
Receita de "pãozinho" de frigideir faz sucesso -

Para quem está em busca de uma alimentação mais saudável e balanceada, mas não abre mão da praticidade nas manhãs, esta receita de "pãozinho" de frigideira é a solução perfeita. Feita sem farinha de trigo, ela é deliciosa, não contém glúten e fica pronta em apenas 5 minutos.

A receita se destaca por unir sabor e nutrição. Por ter como base o farelo de aveia, ela garante uma alta quantidade de proteínas e fibras, sendo uma excelente opção para substituir o pão tradicional.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Gostoso, prático e econômico: veja como fazer pastel no liquidificador
Irresistível e prático: veja como fazer o pãozinho de Nutella perfeito
Seu estômago dói? Esses alimentos amados por todos podem ser os vilões

A facilidade do preparo fez com que o passo a passo, ensinado no canal do YouTube Anjo Low Carb Receitas, viralizasse, somando mais de 595 mil visualizações.

Receita rápida de pão de aveia na frigideira

Ingredientes

  • 2 ovos
  • Uma pitada de sal
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 50 ml de água
  • 4 colheres de sopa de farelo de aveia

Como fazer

  1. Em uma tigela, bata os ovos com a pitada de sal até misturar bem. Em seguida, adicione o azeite de oliva e a água, incorporando completamente.
  2. Acrescente o farelo de aveia à mistura e mexa bem até formar uma massa homogênea.
  3. Unte uma frigideira com um pouco de azeite. Com o fogo ainda desligado, despeje a massa na frigideira.
  4. Ligue o fogo médio e deixe cozinhar por cerca de dois minutos, até que a parte de baixo fique firme e dourada.
  5. Vire a massa com cuidado e cozinhe o outro lado por mais dois minutos.

Retire, adicione o recheio de sua preferência, como frango desfiado com requeijão ou uma combinação de cenoura, tomate, salsa e queijo. Dobre a massa recheada e sirva quente. Para que o queijo derreta, utilize uma sanduicheira ou a própria frigideira por mais alguns segundos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gastronomia pãozinho pãozinho de frigideira receita de pãozinho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Receita de "pãozinho" de frigideir faz sucesso
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Receita de "pãozinho" de frigideir faz sucesso
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Receita de "pãozinho" de frigideir faz sucesso
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Receita de "pãozinho" de frigideir faz sucesso
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x