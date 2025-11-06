DELÍCIA
Gostoso, prático e econômico: veja como fazer pastel no liquidificador
A receita promete unir sabor e praticidade no seu dia a dia
Por Franciely Gomes
Sabe quando bate aquela vontade de comer pastel, mas não tem massa pronta em casa? É possível fazer o quitute inteiramente no liquidificador de forma prática, com uma massa neutra que fica boa com diversos recheios, tanto salgados quanto doces.
A maioria dos ingredientes podem ser encontrados facilmente na sua geladeira ou armário, garantindo um lanche prático, gostoso e econômico para o fim de tarde ou jantar.
Confira a receita completa:
Ingredientes da massa
- 3 ovos
- 1 xícara (chá) de leite
- ½ xícara (chá) de óleo
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 colher (chá) de sal
Ingredientes do recheio
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alho picados
- 500 g de carne moída ou frango desfiado
- 1 tomate picado
- Sal, pimenta e cheiro-verde a gosto
- 200 g de muçarela ralada (opcional)
- 1 colher (sopa) de requeijão (opcional, para deixar cremoso)
Para a finalização do lanche
- 1 gema batida para pincelar
- Orégano ou queijo ralado (opcional)
Modo de preparo
- No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o sal por 1 minuto.
- Adicione a farinha de trigo e o fermento, batendo até formar uma massa homogênea.
- Para o recheio, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem.
- Acrescente a carne ou o frango, o tomate e os temperos. Cozinhe até secar bem.
- Unte uma forma média e despeje metade da massa.
- Espalhe o recheio e cubra com o restante da massa.
- Pincele a gema e, se quiser, finalize com orégano ou queijo ralado.
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar
