DELÍCIA

Gostoso, prático e econômico: veja como fazer pastel no liquidificador

A receita promete unir sabor e praticidade no seu dia a dia

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/11/2025 - 20:32 h
O prato pode ser feito com os ingredientes de casa -

Sabe quando bate aquela vontade de comer pastel, mas não tem massa pronta em casa? É possível fazer o quitute inteiramente no liquidificador de forma prática, com uma massa neutra que fica boa com diversos recheios, tanto salgados quanto doces.

A maioria dos ingredientes podem ser encontrados facilmente na sua geladeira ou armário, garantindo um lanche prático, gostoso e econômico para o fim de tarde ou jantar.

Confira a receita completa:

Ingredientes da massa

  • 3 ovos
  • 1 xícara (chá) de leite
  • ½ xícara (chá) de óleo
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 colher (chá) de sal

Ingredientes do recheio

  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1 cebola média picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 500 g de carne moída ou frango desfiado
  • 1 tomate picado
  • Sal, pimenta e cheiro-verde a gosto
  • 200 g de muçarela ralada (opcional)
  • 1 colher (sopa) de requeijão (opcional, para deixar cremoso)

Para a finalização do lanche

  • 1 gema batida para pincelar
  • Orégano ou queijo ralado (opcional)

Modo de preparo

  • No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o sal por 1 minuto.
  • Adicione a farinha de trigo e o fermento, batendo até formar uma massa homogênea.
  • Para o recheio, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem.
  • Acrescente a carne ou o frango, o tomate e os temperos. Cozinhe até secar bem.
  • Unte uma forma média e despeje metade da massa.
  • Espalhe o recheio e cubra com o restante da massa.
  • Pincele a gema e, se quiser, finalize com orégano ou queijo ralado.
  • Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar

