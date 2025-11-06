VIRALIZOU
Irresistível e prático: veja como fazer o pãozinho de Nutella perfeito
Essa receita vai te conquistar na primeira mordida
Você está procurando uma receita fácil, rápida e deliciosa? Então esse pãozinho de Nutella é perfeito pra você! Macio, leve e com um sabor incrível, ele vai conquistar todo mundo na primeira mordida.
Ideal para o café da manhã, o lanche da tarde ou até como sobremesa, esse pãozinho é sucesso garantido com a família e os amigos. E o melhor: o cheirinho de pão caseiro com Nutella vai deixar sua casa ainda mais acolhedora!
Veja o passo a passo completo dessa receita ensinada pelo site Tudo Gostoso e prepare agora mesmo essa delícia que combina com qualquer momento do dia.
Confira a receita
Ingredientes para a massa
- 500 g de farinha de trigo (tipo 00)
- 200 ml de leite integral morno
- 8 g de fermento biológico seco
- 2 ovos
- 20 g de açúcar
- 8 g de sal
- 60 g de manteiga (em temperatura ambiente)
- 1 xícara (chá) de gotas de chocolate
- Nutella para rechear
Modo de preparo
- Misture o fermento com o leite morno e deixe agir por 5 minutos, até espumar levemente.
- Em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo, os ovos, o açúcar e o sal.
- Adicione o leite com fermento e misture até a massa começar a se formar.
- Acrescente a manteiga e sove até que a massa fique lisa e elástica, polvilhando farinha aos poucos se necessário.
- Cubra com plástico filme e deixe descansar por 15 minutos.
- Abra a massa e adicione as gotas de chocolate, misturando delicadamente.
- Divida em 12 porções de cerca de 100 g cada.
- Recheie cada pedaço com Nutella, modele os pãezinhos e coloque em uma assadeira untada.
- Pincele com um pouco de leite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, até dourar.
- Sirva e aproveite!
