Irresistível e prático: veja como fazer o pãozinho de Nutella perfeito

Pãozinho de Nutella - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

Você está procurando uma receita fácil, rápida e deliciosa? Então esse pãozinho de Nutella é perfeito pra você! Macio, leve e com um sabor incrível, ele vai conquistar todo mundo na primeira mordida.

Ideal para o café da manhã, o lanche da tarde ou até como sobremesa, esse pãozinho é sucesso garantido com a família e os amigos. E o melhor: o cheirinho de pão caseiro com Nutella vai deixar sua casa ainda mais acolhedora!

Veja o passo a passo completo dessa receita ensinada pelo site Tudo Gostoso e prepare agora mesmo essa delícia que combina com qualquer momento do dia.

Confira a receita

Ingredientes para a massa

500 g de farinha de trigo (tipo 00)

200 ml de leite integral morno

8 g de fermento biológico seco

2 ovos

20 g de açúcar

8 g de sal

60 g de manteiga (em temperatura ambiente)

1 xícara (chá) de gotas de chocolate

Nutella para rechear

Modo de preparo

Misture o fermento com o leite morno e deixe agir por 5 minutos, até espumar levemente.

Em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo, os ovos, o açúcar e o sal.

Adicione o leite com fermento e misture até a massa começar a se formar.

Acrescente a manteiga e sove até que a massa fique lisa e elástica, polvilhando farinha aos poucos se necessário.

Cubra com plástico filme e deixe descansar por 15 minutos.

Abra a massa e adicione as gotas de chocolate, misturando delicadamente.

Divida em 12 porções de cerca de 100 g cada.

Recheie cada pedaço com Nutella, modele os pãezinhos e coloque em uma assadeira untada.

Pincele com um pouco de leite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, até dourar.