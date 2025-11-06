Menu
GASTRONOMIA
VIRALIZOU

Irresistível e prático: veja como fazer o pãozinho de Nutella perfeito

Essa receita vai te conquistar na primeira mordida

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/11/2025 - 16:36 h
Pãozinho de Nutella
Pãozinho de Nutella -

Você está procurando uma receita fácil, rápida e deliciosa? Então esse pãozinho de Nutella é perfeito pra você! Macio, leve e com um sabor incrível, ele vai conquistar todo mundo na primeira mordida.

Ideal para o café da manhã, o lanche da tarde ou até como sobremesa, esse pãozinho é sucesso garantido com a família e os amigos. E o melhor: o cheirinho de pão caseiro com Nutella vai deixar sua casa ainda mais acolhedora!

Veja o passo a passo completo dessa receita ensinada pelo site Tudo Gostoso e prepare agora mesmo essa delícia que combina com qualquer momento do dia.

Seu estômago dói? Esses alimentos amados por todos podem ser os vilões
Gostoso e fácil: como fazer bolo de iogurte preferido de Simone Mendes
Tradicional prato italiano com apenas 4 ingredientes, pronto em 15 minutos

Confira a receita

Ingredientes para a massa

  • 500 g de farinha de trigo (tipo 00)
  • 200 ml de leite integral morno
  • 8 g de fermento biológico seco
  • 2 ovos
  • 20 g de açúcar
  • 8 g de sal
  • 60 g de manteiga (em temperatura ambiente)
  • 1 xícara (chá) de gotas de chocolate
  • Nutella para rechear

Modo de preparo

  • Misture o fermento com o leite morno e deixe agir por 5 minutos, até espumar levemente.
  • Em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo, os ovos, o açúcar e o sal.
  • Adicione o leite com fermento e misture até a massa começar a se formar.
  • Acrescente a manteiga e sove até que a massa fique lisa e elástica, polvilhando farinha aos poucos se necessário.
  • Cubra com plástico filme e deixe descansar por 15 minutos.
  • Abra a massa e adicione as gotas de chocolate, misturando delicadamente.
  • Divida em 12 porções de cerca de 100 g cada.
  • Recheie cada pedaço com Nutella, modele os pãezinhos e coloque em uma assadeira untada.
  • Pincele com um pouco de leite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, até dourar.
  • Sirva e aproveite!

x