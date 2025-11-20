Menu
GASTRONOMIA
RECEITA

Apenas 3 ingredientes: aprenda fazer pão de iogurte na frigideira

Receita fica pronta em menos de 15 minutos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/11/2025 - 12:07 h
Pão de iogurte feito na frigideira
Pão de iogurte feito na frigideira -

Uma opção prática e cada vez mais presente nas cozinhas brasileiras têm conquistado espaço no café da manhã e no lanche da tarde: o pão de iogurte feito na frigideira. A receita, conhecida pela simplicidade, utiliza apenas três ingredientes principais, não exige tempo de fermentação e fica pronta em menos de 15 minutos.

A versatilidade é outro ponto que tem popularizado a receita. A massa pode ser aberta e recheada com os mais diversos ingredientes, como frango desfiado, queijos, alho-poró, presunto, legumes ou até versões doces, fazendo da receita uma base neutra que combina com quase tudo. Após fechar o pão, basta dourar dos dois lados para obter uma casquinha leve e um interior macio.

Como preparar:

Ingredientes

  • 1 potinho de iogurte natural
  • 1 potinho de farinha de trigo
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de fermento químico
  • Recheio de sua preferência
  • Azeite para dourar

Modo de preparo

1. Em uma tigela, misture o iogurte e o primeiro potinho de farinha;

2. Adicione o sal e o fermento;

3. Acrescente mais farinha aos poucos até a massa ficar lisa e sem grudar nas mãos;

4. Sove por alguns minutos;

5. Deixe descansar por alguns instantes (não precisa crescer);

6. Abra a massa bem fininha com um rolo;

7. Corte discos no tamanho desejado;

8. Recheie cada disco e feche como uma trouxinha, pressionando as bordas;

9. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e regue com um fio de azeite;

10. Coloque os pãezinhos com a dobra virada para baixo, tampe para cozinhar por igual e doure dos dois lados até ficarem bem corados.

