Biscoito de cerveja crocante: pronto em minutos e poucos ingredientes
Biscoito é perfeito para quem quer um petisco caseiro rápido
Por Edvaldo Sales
Com preparo simples e sabor marcante, o biscoito de cerveja é uma receita clássica que conquista pela praticidade. Feito com poucos ingredientes e assado em poucos minutos, ele é perfeito para quem quer um petisco caseiro rápido e cheio de personalidade.
O melhor é que essa delícia combina com qualquer momento do dia: vai bem como aperitivo, para acompanhar o café da tarde ou até para servir em encontros com amigos. Bastam farinha, margarina, parmesão e, claro, um toque de cerveja para garantir uma textura leve e crocante que derrete na boca.
Como preparar:
Ingredientes
- 1 xícara (chá) de cerveja
- 250 g de margarina
- Sal a gosto
- ½ xícara (chá) de parmesão ralado
- 4 xícaras (chá) de farinha de trigo
Modo de preparo
1. Em uma tigela, coloque a cerveja, a margarina, o sal e o parmesão. Misture bem até incorporar.
2. Acrescente a farinha aos poucos, até a massa desgrudar das mãos e ficar macia.
3. Abra a massa com um rolo sobre uma superfície enfarinhada e corte no formato desejado.
4. Coloque os biscoitos em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos, ou até dourar levemente.
5. Retire, deixe amornar e sirva.
