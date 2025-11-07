Biscoito de cerveja crocante: pronto em minutos e poucos ingredientes

Biscoito de cerveja é uma receita clássica que conquista pela praticidade - Foto: Freepik

Com preparo simples e sabor marcante, o biscoito de cerveja é uma receita clássica que conquista pela praticidade. Feito com poucos ingredientes e assado em poucos minutos, ele é perfeito para quem quer um petisco caseiro rápido e cheio de personalidade.

O melhor é que essa delícia combina com qualquer momento do dia: vai bem como aperitivo, para acompanhar o café da tarde ou até para servir em encontros com amigos. Bastam farinha, margarina, parmesão e, claro, um toque de cerveja para garantir uma textura leve e crocante que derrete na boca.

Como preparar:

Ingredientes

1 xícara (chá) de cerveja

250 g de margarina

Sal a gosto

½ xícara (chá) de parmesão ralado

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

Modo de preparo

1. Em uma tigela, coloque a cerveja, a margarina, o sal e o parmesão. Misture bem até incorporar.

2. Acrescente a farinha aos poucos, até a massa desgrudar das mãos e ficar macia.

3. Abra a massa com um rolo sobre uma superfície enfarinhada e corte no formato desejado.

4. Coloque os biscoitos em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos, ou até dourar levemente.

5. Retire, deixe amornar e sirva.