GASTRONOMIA
RECEITA

Só 3 ingredientes: como fazer sequilho de leite condensado em 10 minutos

Sequilho é ideal para acompanhar o café da tarde

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

07/11/2025 - 10:09 h
Receita é perfeita para quem quer preparar um doce rápido
Receita é perfeita para quem quer preparar um doce rápido

Com apenas três ingredientes e zero glúten, este sequilho de leite condensado é a prova de que o sabor e a praticidade podem andar juntos. A receita é perfeita para quem quer preparar um doce rápido, econômico e irresistível — ideal para acompanhar o café da tarde.

Em menos de meia hora, é possível ter uma fornada de biscoitos crocantes por fora e macios por dentro. Feito com amido de milho, manteiga e leite condensado, o preparo é simples: basta misturar, modelar e levar ao forno por 10 minutos. O resultado é um quitute leve, delicioso e impossível de comer um só.

Como preparar:

Ingredientes

  • 250 gramas de amido de milho
  • 100 gramas de manteiga ou margarina
  • 1/2 caixa de leite condensado

Modo de preparo

1. Em uma tigela, misture o amido de milho e a manteiga

2. Em seguida, aos poucos, acrescente o leite condensado e misture até obter uma massa homogênea

3. Boleie a massa em pequenas esferas

4. Disponha cada bolinha separadamente em uma assadeira

5. Asse em forno preaquecido a 200 ºC por 10 minutos

