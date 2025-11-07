Só 3 ingredientes: como fazer sequilho de leite condensado em 10 minutos

Receita é perfeita para quem quer preparar um doce rápido - Foto: Divulgação

Com apenas três ingredientes e zero glúten, este sequilho de leite condensado é a prova de que o sabor e a praticidade podem andar juntos. A receita é perfeita para quem quer preparar um doce rápido, econômico e irresistível — ideal para acompanhar o café da tarde.

Em menos de meia hora, é possível ter uma fornada de biscoitos crocantes por fora e macios por dentro. Feito com amido de milho, manteiga e leite condensado, o preparo é simples: basta misturar, modelar e levar ao forno por 10 minutos. O resultado é um quitute leve, delicioso e impossível de comer um só.

Como preparar:

Ingredientes

250 gramas de amido de milho

100 gramas de manteiga ou margarina

1/2 caixa de leite condensado

Modo de preparo

1. Em uma tigela, misture o amido de milho e a manteiga

2. Em seguida, aos poucos, acrescente o leite condensado e misture até obter uma massa homogênea

3. Boleie a massa em pequenas esferas

4. Disponha cada bolinha separadamente em uma assadeira

5. Asse em forno preaquecido a 200 ºC por 10 minutos