Só 3 ingredientes: como fazer sequilho de leite condensado em 10 minutos
Sequilho é ideal para acompanhar o café da tarde
Por Edvaldo Sales
Com apenas três ingredientes e zero glúten, este sequilho de leite condensado é a prova de que o sabor e a praticidade podem andar juntos. A receita é perfeita para quem quer preparar um doce rápido, econômico e irresistível — ideal para acompanhar o café da tarde.
Em menos de meia hora, é possível ter uma fornada de biscoitos crocantes por fora e macios por dentro. Feito com amido de milho, manteiga e leite condensado, o preparo é simples: basta misturar, modelar e levar ao forno por 10 minutos. O resultado é um quitute leve, delicioso e impossível de comer um só.
Como preparar:
Ingredientes
- 250 gramas de amido de milho
- 100 gramas de manteiga ou margarina
- 1/2 caixa de leite condensado
Modo de preparo
1. Em uma tigela, misture o amido de milho e a manteiga
2. Em seguida, aos poucos, acrescente o leite condensado e misture até obter uma massa homogênea
3. Boleie a massa em pequenas esferas
4. Disponha cada bolinha separadamente em uma assadeira
5. Asse em forno preaquecido a 200 ºC por 10 minutos
