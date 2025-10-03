INOVADORA
Brigadeiro de cenoura? Aprenda a fazer esta receita rápida e deliciosa
Essa mistura de clássicos vai te surpreender no sabor
Quem não ama um bom brigadeiro? Ou melhor, um bolo de cenoura com chocolate? Nesta receita, esses dois clássicos se unem em uma só maravilha: Brigadeiro de Cenoura com Nutella.
Essa mistura inovadora é diferente, intrigante e deliciosa, perfeita para impressionar nas festas ou para aproveitar em um dia frio em casa com a família. E o melhor: é simples e prática de fazer.
Se você adora novidades culinárias e saborosas, vai amar esta receita ensinada pelo site Tudo Gostoso. Confira como preparar essa delícia!
Leia Também:
Receita de Brigadeiro de Cenoura
Ingredientes
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
- 50 g de chocolate branco
- 200 g de cenoura
- Açúcar colorido para granulação (sugestões: amarelo e laranja)
- Nutella para decorar ou rechear
Modo de preparo
- Bata a cenoura no liquidificador junto com o leite condensado até formar um creme liso e homogêneo.
- Transfira o creme para uma panela, adicione o creme de leite e o chocolate branco. Mexa em fogo baixo até a massa começar a desgrudar do fundo, cerca de 15 minutos.
- Deixe a massa esfriar, unte as mãos e enrole pequenas bolinhas. Passe no açúcar colorido, alternando as cores para criar um efeito divertido.
- Use um bico de confeiteiro para decorar com Nutella ou recheie alguns brigadeiros, deixando-os ainda mais surpreendentes.
- Por fim, aproveite e sirva!
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes