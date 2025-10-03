Menu
INOVADORA

Brigadeiro de cenoura? Aprenda a fazer esta receita rápida e deliciosa

Essa mistura de clássicos vai te surpreender no sabor

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

03/10/2025 - 18:57 h
Brigadeiro de Cenoura com Nutella
Brigadeiro de Cenoura com Nutella -

Quem não ama um bom brigadeiro? Ou melhor, um bolo de cenoura com chocolate? Nesta receita, esses dois clássicos se unem em uma só maravilha: Brigadeiro de Cenoura com Nutella.

Essa mistura inovadora é diferente, intrigante e deliciosa, perfeita para impressionar nas festas ou para aproveitar em um dia frio em casa com a família. E o melhor: é simples e prática de fazer.

Se você adora novidades culinárias e saborosas, vai amar esta receita ensinada pelo site Tudo Gostoso. Confira como preparar essa delícia!

Receita de Brigadeiro de Cenoura

Ingredientes

  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de creme de leite
  • 50 g de chocolate branco
  • 200 g de cenoura
  • Açúcar colorido para granulação (sugestões: amarelo e laranja)
  • Nutella para decorar ou rechear

Modo de preparo

  • Bata a cenoura no liquidificador junto com o leite condensado até formar um creme liso e homogêneo.
  • Transfira o creme para uma panela, adicione o creme de leite e o chocolate branco. Mexa em fogo baixo até a massa começar a desgrudar do fundo, cerca de 15 minutos.
  • Deixe a massa esfriar, unte as mãos e enrole pequenas bolinhas. Passe no açúcar colorido, alternando as cores para criar um efeito divertido.
  • Use um bico de confeiteiro para decorar com Nutella ou recheie alguns brigadeiros, deixando-os ainda mais surpreendentes.
  • Por fim, aproveite e sirva!

x