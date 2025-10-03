Brigadeiro de cenoura? Aprenda a fazer esta receita rápida e deliciosa

Brigadeiro de Cenoura com Nutella - Foto: Divulgação

Quem não ama um bom brigadeiro? Ou melhor, um bolo de cenoura com chocolate? Nesta receita, esses dois clássicos se unem em uma só maravilha: Brigadeiro de Cenoura com Nutella.

Essa mistura inovadora é diferente, intrigante e deliciosa, perfeita para impressionar nas festas ou para aproveitar em um dia frio em casa com a família. E o melhor: é simples e prática de fazer.

Se você adora novidades culinárias e saborosas, vai amar esta receita ensinada pelo site Tudo Gostoso. Confira como preparar essa delícia!

Receita de Brigadeiro de Cenoura

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

50 g de chocolate branco

200 g de cenoura

Açúcar colorido para granulação (sugestões: amarelo e laranja)

Nutella para decorar ou rechear

Modo de preparo

Bata a cenoura no liquidificador junto com o leite condensado até formar um creme liso e homogêneo.

Transfira o creme para uma panela, adicione o creme de leite e o chocolate branco. Mexa em fogo baixo até a massa começar a desgrudar do fundo, cerca de 15 minutos.

Deixe a massa esfriar, unte as mãos e enrole pequenas bolinhas. Passe no açúcar colorido, alternando as cores para criar um efeito divertido.

Use um bico de confeiteiro para decorar com Nutella ou recheie alguns brigadeiros, deixando-os ainda mais surpreendentes.