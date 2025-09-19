Menu
GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Calor chegando: picolé cremoso com apenas 2 ingredientes é fácil de fazer

Receita bem simples e saborosa pode virar a ser a sensação no verão

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

19/09/2025 - 22:16 h
Picolé cremoso tem receita simples
Com a chegada do calor, nada melhor do que uma receita refrescante, prática e que não exige muitos ingredientes. O picolé caseiro cremoso é a solução perfeita: feito apenas com creme de leite e leite condensado, ele conquista pela simplicidade e pelo sabor.

A receita, ensinada no canal Receitas de Pai (que já soma mais de 12 milhões de seguidores), viralizou justamente por unir facilidade e resultado surpreendente. Em poucas etapas, você garante um sorvete macio, geladinho e irresistível.

Receita de picolé cremoso

Ingredientes

  • 2 caixinhas de creme de leite
  • 1 caixinha de leite condensado
  • Palitos de sorvete e copos descartáveis (150 ml)

Modo de preparo

  1. Deixe o creme de leite e o leite condensado na geladeira por cerca de 30 minutos.
  2. Bata o creme de leite no liquidificador até ficar homogêneo.
  3. Acrescente o leite condensado e bata por mais 3 minutos.
  4. Distribua a mistura em copinhos descartáveis e coloque um palito no centro de cada um.
  5. Leve ao freezer de um dia para o outro.
  6. Para incrementar, mergulhe o picolé pronto em chocolate derretido antes de servir.

O picolé pode ganhar ainda mais sabor com coberturas de frutas, calda de caramelo ou granulado para as crianças.

Tags:

picolé picolé caseiro picolé cremoso

x