Calor chegando: picolé cremoso com apenas 2 ingredientes é fácil de fazer
Receita bem simples e saborosa pode virar a ser a sensação no verão
Por Luiz Almeida
Com a chegada do calor, nada melhor do que uma receita refrescante, prática e que não exige muitos ingredientes. O picolé caseiro cremoso é a solução perfeita: feito apenas com creme de leite e leite condensado, ele conquista pela simplicidade e pelo sabor.
A receita, ensinada no canal Receitas de Pai (que já soma mais de 12 milhões de seguidores), viralizou justamente por unir facilidade e resultado surpreendente. Em poucas etapas, você garante um sorvete macio, geladinho e irresistível.
Receita de picolé cremoso
Ingredientes
- 2 caixinhas de creme de leite
- 1 caixinha de leite condensado
- Palitos de sorvete e copos descartáveis (150 ml)
Leia Também:
Modo de preparo
- Deixe o creme de leite e o leite condensado na geladeira por cerca de 30 minutos.
- Bata o creme de leite no liquidificador até ficar homogêneo.
- Acrescente o leite condensado e bata por mais 3 minutos.
- Distribua a mistura em copinhos descartáveis e coloque um palito no centro de cada um.
- Leve ao freezer de um dia para o outro.
- Para incrementar, mergulhe o picolé pronto em chocolate derretido antes de servir.
O picolé pode ganhar ainda mais sabor com coberturas de frutas, calda de caramelo ou granulado para as crianças.
