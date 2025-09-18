Menu
GASTRONOMIA

Pudim mágico com 3 ingredientes: veja receita da sobremesa fácil de fazer

Sobremesa é leve e feita de forma bem rápida

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

18/09/2025 - 23:08 h
Pudim mágico é feito com três ingredientes
Pudim mágico é feito com três ingredientes -

Se você adora uma sobremesa prática, mas que impressiona no sabor, o "pudim mágico" é a escolha perfeita.

Preparado com apenas três ingredientes, ele conquista pela textura delicada e cremosa, além de dispensar segredos complicados na cozinha.

Essa é daquelas receitas que parecem difíceis, mas que qualquer pessoa consegue fazer em casa.

Receita de pudim mágico

Ingredientes

  • 1 lata de leite condensado
  • 2 medidas (da lata) de leite
  • 3 ovos

Modo de preparo

  1. Bata todos os ingredientes no liquidificador até formar uma mistura homogênea.
  2. Em uma forma para pudim, faça uma calda rápida de açúcar caramelizado.
  3. Despeje a massa sobre a calda.
  4. Asse em banho-maria no forno preaquecido a 180 °C por cerca de 1 hora, até firmar.
  5. Deixe esfriar e desenforme com cuidado.
  6. Dicas para o pudim perfeito
  7. Banho-maria bem feito: cubra a forma com papel-alumínio e coloque água quente na assadeira para assar. Isso garante o cozimento uniforme.
  8. Teste do palito: espete no centro; se sair limpo, está pronto.
  9. Resfrie bem antes de desenformar: deixe na geladeira por no mínimo 4 horas.

Tags:

pudim Pudim mágico receita de pudim

