GASTRONOMIA
Pudim mágico com 3 ingredientes: veja receita da sobremesa fácil de fazer
Sobremesa é leve e feita de forma bem rápida
Por Luiz Almeida
Se você adora uma sobremesa prática, mas que impressiona no sabor, o "pudim mágico" é a escolha perfeita.
Preparado com apenas três ingredientes, ele conquista pela textura delicada e cremosa, além de dispensar segredos complicados na cozinha.
Leia Também:
Essa é daquelas receitas que parecem difíceis, mas que qualquer pessoa consegue fazer em casa.
Receita de pudim mágico
Ingredientes
- 1 lata de leite condensado
- 2 medidas (da lata) de leite
- 3 ovos
Modo de preparo
- Bata todos os ingredientes no liquidificador até formar uma mistura homogênea.
- Em uma forma para pudim, faça uma calda rápida de açúcar caramelizado.
- Despeje a massa sobre a calda.
- Asse em banho-maria no forno preaquecido a 180 °C por cerca de 1 hora, até firmar.
- Deixe esfriar e desenforme com cuidado.
- Dicas para o pudim perfeito
- Banho-maria bem feito: cubra a forma com papel-alumínio e coloque água quente na assadeira para assar. Isso garante o cozimento uniforme.
- Teste do palito: espete no centro; se sair limpo, está pronto.
- Resfrie bem antes de desenformar: deixe na geladeira por no mínimo 4 horas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes