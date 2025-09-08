Carne amada pelos brasileiros ocupa 3º lugar entre melhores do mundo

Picanha - Foto: Freepik

Que a picanha é uma das carnes mais amadas pelos brasileiros e que ela se tornou um clássico do churrasco no país não é novidade. Mas o que poucas pessoas sabem é que o corte ficou em terceiro lugar no ranking dos 100 melhores pratos do mundo.

A lista foi divulgada pelo site TasteAtlas, conhecido por ser uma “enciclopédia” da gastronomia. Vale destacar que essa não é a primeira vez que a carne aparece no ranking. No ano passado, a carne conquistou o primeiro lugar.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A plataforma destaca que a picanha é um corte de churrasco muito apreciada no Brasil. O TasteAtlas tem análises feitas por meio de avaliação popular e considera se a pessoa come, é indiferente ou não gostou do prato

“Nos EUA, é chamado de sirloin cap (tampa de contrafilé) e, no Reino Unido, é conhecido como rump cap (tampa de alcatra) . A picanha fica localizada na parte traseira do animal, acima do bumbum, onde se apoia em uma capa de gordura”, disse a plataforma.

Rainha no churrasco

A carne é usada principalmente para churrasco, segundo o Tasteatlas. “Este corte tem pouquíssima gordura, por isso deve ser cozido perfeitamente para não ficar duro. No Brasil, todo churrasco tem picanha, e todas as melhores churrascarias têm picanha em seus cardápios.”