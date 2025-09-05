SEXTOU!
O segredo da picanha: a história por trás do corte favorito do Brasil
Em Salvador, é possível encontrar o corte bouvino a partir de R$ 49
Por Jair Mendonça Jr
Queridinha dos brasileiros, a picanha também é um dos cortes de carne bovina mais consumidos no Brasil. Sua popularidade não se deve apenas ao sabor, mas também à sua história e características únicas. Entenda porque essa peça é tão desejada, qual a melhor forma de preparo e os benefícios da picanha.
A picanha fica na parte traseira do boi, próxima ao dorso. É uma área menos musculosa, já que o animal pouco a movimenta – e, por isso, acaba sendo mais macia. Por muito tempo, ela foi vendida junto à peça de alcatra – que engloba ainda outros tipos de cortes, como a maminha.
Não há registros de quem exatamente inventou a picanha. A história mais difundida diz que, nos anos 1950, o húngaro Lazlo Wessel (1916–1997) vendia o corte em seu açougue no bairro paulistano do Bixiga para imigrantes alemães que trabalhavam na Volkswagen. Eles já sabiam pedir a picanha isolada, sem o resto da alcatra, para fazer tafelspitz – um prato cozido temperado com maçã e raiz-forte, geralmente acompanhado de batatas.
A picanha se tornou o corte preferido dos brasileiros principalmente pela sua combinação de sabor, suculência e textura. Sua camada de gordura, que deve ser mantida durante o preparo, é o grande segredo. É essa gordura que, ao derreter, hidrata a carne por dentro, garantindo um sabor inigualável e uma maciez que agrada a maioria dos paladares.
Além disso, a forma como a picanha é servida, geralmente em espetos nas churrascarias, contribuiu para sua fama. O corte se tornou um símbolo do churrasco brasileiro, um ritual social que une amigos e família.
Qual a melhor forma de consumir a picanha?
A maneira mais tradicional e, para muitos, a melhor de consumir a picanha é no churrasco. O preparo na brasa realça seu sabor e textura. Para preparar uma picanha de dar água na boca, siga estes passos:
Escolha a peça: procure uma picanha com a camada de gordura intacta e de cor branca ou levemente amarelada. Peças com 1 a 1,5 kg são ideais.
Corte e tempero
Corte a picanha em fatias grossas (cerca de dois a três dedos de espessura) no sentido oposto à fibra da carne. O tempero é simples: use apenas sal grosso.
Modo de assar
- Leve as fatias à churrasqueira com a gordura virada para a brasa por alguns minutos, até que ela doure.
- Em seguida, vire a carne e asse do outro lado.
- O ponto ideal para a picanha é ao ponto para mal passado, o que garante a maciez e suculência.
Benefícios
Embora seja conhecida principalmente por seu sabor, a picanha, como outras carnes vermelhas, oferece alguns benefícios nutricionais, como:
- Fonte de proteína: a carne bovina é rica em proteínas de alta qualidade, essenciais para a construção e reparação dos tecidos musculares.
- Minerais: É uma excelente fonte de ferro heme (mais facilmente absorvido pelo corpo), zinco e selênio, minerais que desempenham papéis importantes na saúde.
- Vitaminas: Fornece vitaminas do complexo B, especialmente B12, crucial para a saúde do sistema nervoso e a formação de glóbulos vermelhos.
É importante lembrar, no entanto, que a picanha é uma carne com uma camada de gordura significativa. Por isso, seu consumo deve ser feito com moderação e como parte de uma dieta equilibrada.
Menor preço em Salvador
A equipe de reportagem do PORTAL A TARDE fez uma pesquisa e identificou que o valor mais em conta da picanha em Salvador está sendo comercializado no supermercado Atacadão, ao preço de R$ 47,99.
