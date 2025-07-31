Evento gratuito com churrasco e música agita Salvador Norte Shopping

Festival traz estações de assados comandadas por nomes consagrados - Foto: Divulgação

Para celebrar o Mês dos Pais, o Salvador Norte Shopping realiza mais uma edição do Clube do Fogo, festival que une gastronomia e música ao vivo em um ambiente preparado para todas as idades. A segunda edição do evento acontece nos dias 2, 3, 9 e 10 de agosto, no Estacionamento Externo – Piso L1, com entrada gratuita e estrutura coberta.

Com curadoria do chef assador Cobra, responsável pelo restaurante Toca do Cobra, o festival traz estações de assados comandadas por nomes consagrados como Maurício Mota e Harley Borges, que apresentarão diferentes técnicas e cortes, como costela BBQ, panceta, fraldinha, cupim, picanha, costela FC, linguiça artesanal e espetinhos, com preços a partir de R$ 20.

Além do churrasco, o Clube do Fogo conta com programação musical durante todos os dias. No sábado, 2 de agosto, o som fica por conta de Vitor Paulo e Filipe Escandurras. No domingo, 3, será a vez de Danilo Moreno e Berguinho (ex-Seu Maxixe).

No fim de semana seguinte, Danilo Moreno retorna no sábado, 9, ao lado do grupo Saiddy Bamba. Já no domingo, 10 — Dia dos Pais —, o palco será comandado por Vitor Paulo e Renanzinho CBX, com uma mistura de samba e pagode para encerrar a festa.

O evento também oferece estrutura voltada para o conforto e diversão das famílias, com área kids, espaço pet friendly, mesas ao ar livre e ambiente coberto, garantindo tranquilidade mesmo em dias de chuva.