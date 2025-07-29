PERIGO
Bebida amada pelos brasileiros eleva risco de câncer, aponta estudo
Pesquisa aponta a quantidade mínima da bebida para evitar doenças
Por Luiz Almeida
Um novo estudo publicado pela prestigiada Journal of American Medical Association (JAMA) acendeu um alerta sobre um hábito comum entre milhões de brasileiros: o consumo diário de refrigerantes.
A pesquisa revelou uma associação preocupante entre o consumo regular da bebida açucarada e o aumento do risco de doenças graves no fígado, incluindo câncer.
De acordo com o estudo, o simples hábito de tomar um copo de refrigerante por dia pode desencadear o acúmulo de gordura no fígado, condição conhecida como esteatose hepática.
Trata-se de um dos estágios iniciais da doença hepática gordurosa não alcoólica, que pode evoluir para quadros mais graves como cirrose e câncer de fígado.
A pesquisa analisou dados de quase 98,7 mil mulheres. Destas, 6,8% consumiam refrigerante diariamente, enquanto outras 13,1% relatavam o consumo regular de uma ou mais bebidas açucaradas por dia.
De acordo com o estudo, 270 casos de câncer de fígado e 148 mortes por doenças hepáticas ocorreram entre as participantes.
Qual é a quantidade de refrigerante considerada segura?
Especialistas indicam que, para quem não consegue eliminar completamente o refrigerante da rotina, o ideal seria limitar o consumo a no máximo uma lata por semana, o que equivale a 200 a 355 ml.
Além disso, a ingestão diária de açúcar deve ser reduzida para no máximo seis colheres de chá, considerando todas as fontes alimentares.
O Brasil está entre os países que mais consomem refrigerante no mundo, especialmente em datas comemorativas, festas e almoços de fim de semana.
