PERIGO

Bebida amada pelos brasileiros eleva risco de câncer, aponta estudo

Pesquisa aponta a quantidade mínima da bebida para evitar doenças

Por Luiz Almeida

29/07/2025 - 19:37 h
Bebida açucarada é prejudicial à saúde
Bebida açucarada é prejudicial à saúde

Um novo estudo publicado pela prestigiada Journal of American Medical Association (JAMA) acendeu um alerta sobre um hábito comum entre milhões de brasileiros: o consumo diário de refrigerantes.

A pesquisa revelou uma associação preocupante entre o consumo regular da bebida açucarada e o aumento do risco de doenças graves no fígado, incluindo câncer.

De acordo com o estudo, o simples hábito de tomar um copo de refrigerante por dia pode desencadear o acúmulo de gordura no fígado, condição conhecida como esteatose hepática.

Trata-se de um dos estágios iniciais da doença hepática gordurosa não alcoólica, que pode evoluir para quadros mais graves como cirrose e câncer de fígado.

A pesquisa analisou dados de quase 98,7 mil mulheres. Destas, 6,8% consumiam refrigerante diariamente, enquanto outras 13,1% relatavam o consumo regular de uma ou mais bebidas açucaradas por dia.

De acordo com o estudo, 270 casos de câncer de fígado e 148 mortes por doenças hepáticas ocorreram entre as participantes.

Qual é a quantidade de refrigerante considerada segura?

Especialistas indicam que, para quem não consegue eliminar completamente o refrigerante da rotina, o ideal seria limitar o consumo a no máximo uma lata por semana, o que equivale a 200 a 355 ml.

Além disso, a ingestão diária de açúcar deve ser reduzida para no máximo seis colheres de chá, considerando todas as fontes alimentares.

O Brasil está entre os países que mais consomem refrigerante no mundo, especialmente em datas comemorativas, festas e almoços de fim de semana.

