ALERTA
Morango do amor apresenta alto risco para a saúde da boca; entenda
Conselho Federal de Odontologia emite recomendações para consumo seguro
Por Redação
O Conselho Federal de Odontologia (CFO) emitiu um alerta sobre os perigos do “morango do amor”, doce que viralizou nas redes sociais e já causou prejuízos à saúde bucal de diversos consumidores. A combinação de morango, brigadeiro branco e caramelo duro representa risco real para quem usa aparelhos ortodônticos, próteses, facetas ou lentes de contato dentais, segundo o órgão.
Relatos recentes apontam casos de contenções arrancadas, dentes restaurados fraturados e próteses danificadas após o consumo do doce. Em algumas situações, foi necessário atendimento de urgência. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o caramelo grudando em dispositivos dentários e até puxando estruturas fixas da boca.
“Dependendo do acidente, é possível haver danos irreversíveis aos dispositivos, que podem ser arrancados da boca por ficarem grudados”, informou o conselho em comunicado oficial.
A orientação é especialmente direcionada a quem utiliza aparelhos ortodônticos, facetas dentárias ou próteses removíveis.
O caramelo endurecido, além de representar perigo mecânico, também oferece risco químico, já que a alta concentração de açúcares contribui para o surgimento de cáries, principalmente se a higienização não for feita de forma imediata e adequada.
Para quem deseja consumir o doce, sem comprometer a saúde bucal, o CFO recomenda:
- Evitar morder diretamente a casquinha de caramelo com os dentes da frente
- Começar pela parte mais fina do doce, preferencialmente com os dentes incisivos
- Utilizar uma faca para quebrar a crosta antes de levar o alimento à boca
- Mastigar com os molares, dentes mais fortes e resistentes
- Escovar os dentes e usar fio dental logo após o consumo
A entidade também reforça que pessoas com aparelhos ortodônticos, próteses ou facetas dentárias devem dar preferência a versões alternativas do doce, sem o caramelo endurecido. Isso pode evitar não apenas consultas de emergência, mas também gastos com reposição de dispositivos danificados.
Além dos perigos físicos, o excesso de açúcar presente na receita é outro motivo de preocupação. O consumo frequente de doces duros ou pegajosos, segundo o CFO, pode causar lesões na mucosa bucal e acelerar o desgaste do esmalte dos dentes.
