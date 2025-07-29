Idosos em risco: novo alerta sobre vírus respiratório no Brasil

VSR em adultos não apresenta sazonalidade - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Vírus Sincicial Respiratório (VSR), conhecido por afetar principalmente crianças, tem apresentado aumento preocupante entre idosos no Brasil. Diante desse cenário, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) lançou a campanha “Protegido você vai longe – Depois dos 60, o risco de ter pneumonia por causa do VSR é maior”, com foco na prevenção, conscientização e incentivo à vacinação.

Uma pesquisa inédita, apresentada no 13º Congresso Internacional de VSR em Foz do Iguaçu (PR), avaliou, entre 2013 e 2023, o impacto do VSR em pessoas com mais de 60 anos internadas por pneumonia nos sistemas público e privado de saúde.

O estudo analisou 3.348 casos e revelou que doenças cardiovasculares (64,2%), diabetes (32%) e DPOC (24,5%) foram as comorbidades mais associadas aos quadros graves. Entre os pacientes com comorbidades, as taxas de internação em UTI foram mais altas (34,8%), assim como a duração média da hospitalização (13,2 dias) e o índice de mortalidade (26,9%).



Além da baixa testagem no sistema público, que leva ao subdiagnóstico do VSR, muitas vezes confundido com gripe ou pneumonia, os especialistas alertam para a circulação intensa do vírus entre crianças e idosos.

“Se o VSR está altamente presente nas crianças, também está nos avós. A ausência de testagem no SUS em pacientes idosos com comorbidades tem dificultado o diagnóstico correto”, afirma o infectologista Clovis Arns da Cunha, da SBI.

Segundo o Boletim InfoGripe da Fiocruz, no primeiro semestre de 2025, o VSR foi responsável por 45% dos diagnósticos positivos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), totalizando 18.654 casos, quase o dobro dos registrados por outros vírus respiratórios como Rinovírus (22,8%) e Influenza A (22,7%).

Vacinação é aliada na prevenção

Ao contrário da gripe e da Covid-19, o VSR em adultos não apresenta sazonalidade, o que torna a vacinação preventiva fundamental durante todo o ano. O objetivo da campanha da SBI é conscientizar a população 60+ sobre os riscos do VSR e destacar a importância da imunização como forma de evitar complicações, como pneumonia e SRAG.

“Assim como falamos da vacina contra a gripe, é essencial que os idosos considerem a vacina contra o VSR em sua rotina de cuidados”, explica Rosana Richtmann, consultora da SBI.