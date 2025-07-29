PAC Seleções 2025: Salvador recebe milhões para melhorar a saúde pública

Projeto de UBS - Foto: Divulgação/MS

Salvador será contemplada com novos investimentos na área da saúde por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções 2025 do governo Federal. Ao todo, o município receberá R$ 13,5 milhões em recursos federais que serão destinados a equipamentos.

Salvador receberá:

1 UBS Porte III, no valor de R$ 3 milhões

19 ambulâncias SAMU renovação de frota, no valor de R$ 7,7 milhões

18 combos de equipamentos para UBS, no valor de R$ 2,8 milhões

Em nota ao Portal A TARDE, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) detalhou que, no caso das ambulâncias, a cidade aguarda a conclusão do processo licitatório, que está sob responsabilidade do Ministério da Saúde. O cronograma nacional segue dentro do prazo previsto, e a expectativa é que os veículos sejam entregues em até seis meses.

Já em relação à construção da UBS de Porte III e à aquisição dos combos de equipamentos, a SMS esclareceu que, após a publicação do resultado das propostas contempladas, os municípios ainda precisam formalizar a adesão no sistema InvestSUS — etapa obrigatória para validação dos pleitos. O prazo limite para esse cadastramento é 22 de agosto.

“A secretaria ressalta que tem acompanhado de perto todas as fases do processo, mantendo diálogo com o governo federal, e que está preparada para cumprir os prazos e exigências. O objetivo, segundo a pasta, é garantir a efetiva destinação dos recursos e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde na capital baiana”, ressaltou a pasta.

Bahia

A saúde na Bahia foi contemplada com o investimento de R$ 90 milhões, o que engloba a aprovação de:

quatro policlínicas;

11 CAPS

114 UBS

50 Novas Ambulâncias

107 Renovações de Frotas do SAMU

32 novas Unidades Odontológicas Móveis (UOM)

1030 Combos de Equipamentos UBS

726 kits de telessaúde

PAC Seleções Saúde

O anúncio faz parte da ação do Governo Federal. Os primeiros resultados da etapa de 2025 foram anunciados no último dia 17, durante agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Juazeiro (BA). No total, serão destinados R$ 6 bilhões para todo o Brasil.

Lançado em fevereiro, o Novo PAC Seleções 2025 disponibilizou mais de um mês para gestores e gestoras inscreverem projetos para os empreendimentos disponíveis nesta etapa.

O governo recebeu 35.119 propostas, enviadas por 5.537 municípios, 99,4% dos municípios brasileiros. O programa investirá R$ 49,2 bilhões em quatro diferentes eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; Cidades Sustentáveis e Resilientes. Os demais resultados serão divulgados em breve.