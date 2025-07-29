Brasil trabalha em duas frentes nos EUA para tentar barrar tarifaço

Presidente Donald Trump e presidente Lula - Foto: Jim Watson | AFP | Ricardo Stuckert | PR

O Brasil tenta suas últimas cartadas para frear a tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros importados aos Estados Unidos, que entra em vigor a partir da próxima sexta-feira, 1º.

Duas frentes estão nos EUA em busca de abrir diálogo com o governo Donald Trump. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi a Nova Iorque com o objetivo de participar da conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) para a solução da guerra em Gaza.

A interlocutores da diplomacia norte-americana ele se colocou à disposição para se reunir com representantes de Trump a fim de negociar as tarifas. No entanto, não recebeu retorno da Casa Branca.

Por outro lado, uma comitiva de oito senadores que chegou aos EUA começou a circular por Washington D.C. na tentativa de conscientizar o empresariado e alguns congressistas norte-americanos sobre os efeitos da alta tributária.

No primeiro dia de trabalho, os parlamentares brasileiros se reuniram com integrantes da Câmara de Comércio Brasil-EUA. Do encontro, teria saído a sugestão para o grupo enviar carta à Casa Branca pedindo a prorrogação do tarifaço. Mas, segundo o líder da comitiva, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), o grupo de empresários não se mostrou muito otimista. As informações são do portal Metrópoles.

Tentativa de diálogo

Tanto o Itamaraty quanto o Senado tentam ensaiar um diálogo entre Lula e Trump. O senador Carlos Viana (Podemos-MG) disse a jornalistas que o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), integrante da comitiva, teria sugerido encontro entre os dois mandatários. O presidente brasileiro estaria disposto a isso.