Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GASTRONOMIA

Superalimento com mais potássio que a banana ganha destaque entre brasileiros

Alimento faz parte da rotina de muitos brasileiros

Por Luiz Almeida

29/07/2025 - 23:05 h
Batata-doce tem benefícios importantes
Batata-doce tem benefícios importantes -

Queridinha dos atletas e cada vez mais presente nas mesas brasileiras, a batata-doce vai muito além do prato típico de academia.

Rica em nutrientes e extremamente versátil, ela tem o dobro de potássio que a banana, ajuda a regular a pressão arterial, melhora o desempenho físico e ainda reforça o sistema imunológico.

Com apenas 100 gramas do alimento, são cerca de 542 mg de potássio, valor superior ao encontrado na banana (370 mg) e até mesmo no abacate (485 mg), segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos.

Esse mineral é essencial para o equilíbrio da pressão sanguínea, o funcionamento muscular e a saúde dos nervos, de acordo com informações do site ND+.

Alimento é aliado dos treinos

A batata-doce ficou famosa entre praticantes de musculação por ser uma excelente fonte de energia e ajudar no ganho de massa muscular. Mas seus benefícios vão muito além da academia.

O alimento tem baixo teor de gordura, é rico em fibras e conta com nutrientes importantes como vitaminas A, C e do complexo B, além de minerais como cálcio e magnésio.

A presença de betacaroteno e antocianinas também torna o tubérculo um forte aliado contra o envelhecimento precoce e na proteção da visão.

Por ser rica em fibras, a batata-doce favorece o trânsito intestinal e contribui para a estabilização da glicose no sangue, sendo uma boa opção até mesmo para pessoas com diabetes, desde que consumida com moderação.

Qual o tipo ideal?

Existem diferentes variações da batata-doce: branca, alaranjada, roxa, vermelha e japonesa. Todas são saudáveis, e a escolha pode ser feita com base no sabor e na textura desejada.

Leia Também:

Bebida amada pelos brasileiros eleva risco de câncer, aponta estudo
Morango ficou no passado? 'Azeitona do Amor' é lançada e causa polêmica
Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

A versão branca, mais popular no Brasil, tem uma textura mais seca e é fácil de conservar. Já a alaranjada é rica em betacaroteno, enquanto a roxa destaca-se pela alta concentração de antioxidantes.

Como consumir

A batata-doce é extremamente versátil na cozinha. Pode ser assada, cozida, amassada, grelhada, ou até usada em receitas de pães, bolos e sobremesas. O ideal é evitar frituras para não comprometer o valor nutricional do alimento.

Seja como acompanhamento, prato principal ou ingrediente de receitas mais elaboradas, a batata-doce é uma escolha inteligente para quem busca uma alimentação equilibrada e funcional.

Composição nutricional (por 100g)

  • Carboidratos: 23g
  • Proteínas: 0,85g
  • Fibras: 2,73g
  • Cálcio: 21,5mg
  • Magnésio: 14mg
  • Vitamina A: 14,01µg
  • Vitamina C: 29,8mg

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

batata-doce batata-doce receita rio vermelho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Batata-doce tem benefícios importantes
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

Batata-doce tem benefícios importantes
Play

Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

Uol Debate: chefs e empresários discutem futuro dos restaurantes pós-pandemia
Play

Uol Debate: chefs e empresários discutem futuro dos restaurantes pós-pandemia

Batata-doce tem benefícios importantes
Play

Curso em Salvador dá dicas para criar a caipirinha perfeita

x