Superalimento com mais potássio que a banana ganha destaque entre brasileiros

Batata-doce tem benefícios importantes - Foto: Freepik

Queridinha dos atletas e cada vez mais presente nas mesas brasileiras, a batata-doce vai muito além do prato típico de academia.

Rica em nutrientes e extremamente versátil, ela tem o dobro de potássio que a banana, ajuda a regular a pressão arterial, melhora o desempenho físico e ainda reforça o sistema imunológico.

Com apenas 100 gramas do alimento, são cerca de 542 mg de potássio, valor superior ao encontrado na banana (370 mg) e até mesmo no abacate (485 mg), segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos.

Esse mineral é essencial para o equilíbrio da pressão sanguínea, o funcionamento muscular e a saúde dos nervos, de acordo com informações do site ND+.

Alimento é aliado dos treinos

A batata-doce ficou famosa entre praticantes de musculação por ser uma excelente fonte de energia e ajudar no ganho de massa muscular. Mas seus benefícios vão muito além da academia.

O alimento tem baixo teor de gordura, é rico em fibras e conta com nutrientes importantes como vitaminas A, C e do complexo B, além de minerais como cálcio e magnésio.

A presença de betacaroteno e antocianinas também torna o tubérculo um forte aliado contra o envelhecimento precoce e na proteção da visão.

Por ser rica em fibras, a batata-doce favorece o trânsito intestinal e contribui para a estabilização da glicose no sangue, sendo uma boa opção até mesmo para pessoas com diabetes, desde que consumida com moderação.

Qual o tipo ideal?

Existem diferentes variações da batata-doce: branca, alaranjada, roxa, vermelha e japonesa. Todas são saudáveis, e a escolha pode ser feita com base no sabor e na textura desejada.

A versão branca, mais popular no Brasil, tem uma textura mais seca e é fácil de conservar. Já a alaranjada é rica em betacaroteno, enquanto a roxa destaca-se pela alta concentração de antioxidantes.

Como consumir

A batata-doce é extremamente versátil na cozinha. Pode ser assada, cozida, amassada, grelhada, ou até usada em receitas de pães, bolos e sobremesas. O ideal é evitar frituras para não comprometer o valor nutricional do alimento.

Seja como acompanhamento, prato principal ou ingrediente de receitas mais elaboradas, a batata-doce é uma escolha inteligente para quem busca uma alimentação equilibrada e funcional.

Composição nutricional (por 100g)