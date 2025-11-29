Menu
HOME > GASTRONOMIA
BEBIDA IDEAL

Cerveja sem glúten e low carb: alguma é realmente melhor para a saúde?

Especialistas em nutrição e alimentos analisam versões light, orgânicas e zero álcool

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

29/11/2025 - 10:30 h
Cerveja é uma das bebidas favoritas do Brasil
-

A discussão sobre a cerveja ideal e se existe uma versão "saudável" está cada vez mais complexa. A bebida, uma das favoritas no Brasil, ganhou uma variedade imensa de versões nos últimos anos: sem glúten, low carb, sem álcool, light e orgânicas.

Com tantas opções nas gôndolas, o consumidor busca entender qual delas é realmente mais benéfica para a saúde e para a dieta.

Apesar da democratização, o consenso entre os especialistas é claro: os benefícios só existem se o consumo for moderado.

O Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa) recomenda a ingestão máxima de duas doses (350 ml de cerveja por dose) para homens e apenas uma dose para mulheres.

O que tem mais benefícios

Segundo os profissionais consultados pelo site UOL, as melhores opções (com álcool) são as mais naturais, com o menor número de ingredientes e sem adição de produtos químicos, ou seja, as artesanais e orgânicas.

No entanto, o cenário ideal para a saúde seria uma cerveja que combinasse poucas calorias, zero álcool e ingredientes naturais.

O engenheiro de alimentos Flávio Luís Schimdt (FEA-Unicamp) destacou ao site que a cerveja (mais natural) já possui uma série de nutrientes. Em sua composição, que é 90% água, são encontradas substâncias:

  • Antioxidantes: Derivadas do lúpulo e do malte, que ajudam na manutenção de funções orgânicas.
  • Vitaminas do Complexo B: Como niacina (B3) e folato (B9).
  • Minerais: Magnésio, fósforo e selênio.

A nutricionista Juliana Kato (Socesp) acrescenta que as flores de lúpulo contêm compostos fenólicos com atividades antioxidante e anti-inflamatória, e a levedura é rica em micronutrientes, sendo considerada um probiótico.

Versões especiais de cervejas

Sem álcool e light

A redução calórica é o grande atrativo das versões sem álcool. Como 1 grama de álcool equivale a 7 kcal, as cervejas zero álcool (máximo de 0,05% de teor etílico) podem ter até 50% menos calorias do que a tradicional.

Elas se tornam, assim, a melhor escolha para quem busca emagrecer ou manter o peso saudável, além de serem seguras para quem não pode consumir álcool.

Já as cervejas light (com até 35 kcal por 100 ml) não representam uma redução calórica tão significativa quando comparadas à tradicional (que tem cerca de 150 kcal por lata de 350 ml). A nutricionista Mayara Bernardo (HC-UFPE) alerta: mesmo com menos calorias e carboidratos, ainda há álcool na composição.

Sem glúten

A cerveja tradicional não é recomendada para pessoas com doença celíaca, alergia ou intolerância por conter glúten, proteína presente na cevada e no trigo.

As opções sem glúten são produzidas a partir de cereais alternativos (como o arroz) ou através do uso de enzimas que degradam a proteína.

Segundo Flávio Luís Schimdt, os processos de redução e eliminação do glúten melhoraram muito nos últimos 10 anos, e a qualidade dessas cervejas se manteve próxima às receitas originais.

