Conheça o alimento alternativo ao arroz branco, com mais vitaminas

O feijão e arroz branco já é o prato preferido do brasileiro, mas na gastronomia outro ingrediente tem conquistado ainda mais destaque. É o arroz yamaní, que é um dos alimentos integrais com mais minerais e vitaminas.

O grão de formato curto preserva as partes do cereal que costumam ser perdidas no processamento industrial do arroz branco, mantendo fibras, vitaminas e minerais. Quanto menos processado o grão, maior a retenção de nutrientes — característica que tem despertado o interesse de quem busca uma alimentação mais natural.

Estudos indicam que substituir o arroz branco por versões integrais pode contribuir para o controle do peso e a melhora dos níveis de açúcar no sangue.

Embora ainda seja um produto de nicho, o yamaní tem ganhado popularidade entre consumidores que priorizam alimentos minimamente processados. O sabor levemente adocicado, a textura mais pegajosa e a facilidade de preparo o tornam um substituto prático no dia a dia.

Quais são os benefícios do arroz yamaní

1. Fonte de fibras

Cem gramas de arroz integral cozido fornecem de 1,8 a 2,5 gramas de fibra — quantidade significativamente maior que a do arroz branco, que oferece cerca de 0,4 grama. Segundo nutricionistas, essa fibra, em grande parte insolúvel, ajuda a prolongar a sensação de saciedade, melhora o trânsito intestinal e previne a constipação.

Além disso, o alimento tem efeito probiótico. As fibras alimentam as bactérias benéficas do intestino e contribuem para o equilíbrio da microbiota. O amido resistente presente no grão também favorece a produção de ácidos graxos de cadeia curta, importantes para a saúde intestinal. Para potencializar esse efeito, recomenda-se combinar o arroz integral com leguminosas, vegetais fibrosos ou frutas.

2. Riqueza nutricional

Em comparação com o arroz branco, o yamaní contém mais vitaminas do complexo B (B1, B3 e B6) e minerais como magnésio, zinco, fósforo, potássio e selênio. Esses nutrientes são essenciais para a saúde cardiovascular, o metabolismo energético e o combate ao estresse oxidativo.

Grande parte desses compostos se concentra na casca — ou pericarpo — do grão. Por isso, cozinhar o arroz de forma adequada é importante: o cozimento prolongado pode reduzir a presença de vitaminas hidrossolúveis, embora minerais e fibras resistam melhor ao calor.

3. Menor índice glicêmico

Outro diferencial do arroz integral é o índice glicêmico mais baixo. Enquanto o arroz branco tem valores entre 70 e 90, o integral se mantém entre 50 e 55, o que significa uma liberação mais lenta de glicose no sangue. Essa diferença ajuda a reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e favorece a estabilidade dos níveis de energia ao longo do dia.