Gostosa e rápida: aprenda a fazer esfirra com apenas 3 ingredientes
A receita prática e gostosa para o seu fim de semana
Por Franciely Gomes
Apesar de ser de origem árabe, a esfirra conquistou os brasileiros ao longo dos anos e ganhou diversas versões, tanto aberta quanto fechada. Essa receita leva apenas três ingredientes e é uma forma rápida e saudável de consumir o quitute, que pode ser recheado de diversas maneiras.
Com uma massa fofinha, leve por fora e macia por dentro, o salgado pode ser feito usando uma air fryer ou o forno, com combinações diversas como carne, frango, queijo, atum, sendo o lanche perfeito do seu fim de semana.
Confira o passo a passo:
Ingredientes
- 200 g de batata cozida e amassada
- 1 colher (sopa) cheia de farinha de aveia (10 g)
- Recheio de sua escolha
- Sal a gosto
Modo de preparo
- Misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea e deixe descansar por 5 minutos.
- Modele do tamanho que preferir (rende cerca de 3 médias).
- Pincele com gema de ovo ou ketchup e leve para pré-assar na airfryer a 170 °C por 15 minutos, virando na metade do tempo.
- Retire, adicione o recheio de sua preferência e volte à airfryer apenas para gratinar.
- Sirva em seguida e aproveite essa versão saudável e irresistível.
