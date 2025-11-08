Menu
GASTRONOMIA
LANCHE PERFEITO

Gostosa e rápida: aprenda a fazer esfirra com apenas 3 ingredientes

A receita prática e gostosa para o seu fim de semana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/11/2025 - 9:54 h
As esfirras ficam saborosas e leves
As esfirras ficam saborosas e leves

Apesar de ser de origem árabe, a esfirra conquistou os brasileiros ao longo dos anos e ganhou diversas versões, tanto aberta quanto fechada. Essa receita leva apenas três ingredientes e é uma forma rápida e saudável de consumir o quitute, que pode ser recheado de diversas maneiras.

Com uma massa fofinha, leve por fora e macia por dentro, o salgado pode ser feito usando uma air fryer ou o forno, com combinações diversas como carne, frango, queijo, atum, sendo o lanche perfeito do seu fim de semana.

Confira o passo a passo:

Ingredientes

  • 200 g de batata cozida e amassada
  • 1 colher (sopa) cheia de farinha de aveia (10 g)
  • Recheio de sua escolha
  • Sal a gosto

Modo de preparo

  • Misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea e deixe descansar por 5 minutos.
  • Modele do tamanho que preferir (rende cerca de 3 médias).
  • Pincele com gema de ovo ou ketchup e leve para pré-assar na airfryer a 170 °C por 15 minutos, virando na metade do tempo.
  • Retire, adicione o recheio de sua preferência e volte à airfryer apenas para gratinar.
  • Sirva em seguida e aproveite essa versão saudável e irresistível.

Tags:

esfirra lanche lanche fácil receita

x