Gostosa e rápida: aprenda a fazer esfirra com apenas 3 ingredientes

As esfirras ficam saborosas e leves - Foto: Ilustrativa | Freepik

Apesar de ser de origem árabe, a esfirra conquistou os brasileiros ao longo dos anos e ganhou diversas versões, tanto aberta quanto fechada. Essa receita leva apenas três ingredientes e é uma forma rápida e saudável de consumir o quitute, que pode ser recheado de diversas maneiras.

Com uma massa fofinha, leve por fora e macia por dentro, o salgado pode ser feito usando uma air fryer ou o forno, com combinações diversas como carne, frango, queijo, atum, sendo o lanche perfeito do seu fim de semana.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira o passo a passo:

Ingredientes

200 g de batata cozida e amassada

1 colher (sopa) cheia de farinha de aveia (10 g)

Recheio de sua escolha

Sal a gosto

Modo de preparo