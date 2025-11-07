Lanche fácil para o fim de tarde: bolinha de queijo com 3 ingredientes

Bolinha de queijo rápida, prática e com poucos ingredientes - Foto: Imagem gerada por IA

Nada melhor do que um salgadinho quentinho para beliscar no fim da tarde. Essa receita de bolinha de queijo é perfeita para matar a vontade daquele petisco clássico de festa de aniversário de criança.

Com apenas 3 ingredientes, ela combina a cremosidade do queijo, a crocância do bolinho e o gostinho de infância, formando um lanchinho maravilhoso e irresistível.

Bolinha de queijo

Rendimento: 15 unidades

Tempo de preparo: 30 minutos

30 minutos Nível de dificuldade: Fácil

Ingredientes da bolinha de queijo

250 g de queijo minas ralado

2 ovos

60 g de polvilho azedo

Dica: Você pode substituir por outro tipo de queijo, como prato, mussarela, parmesão ou cheddar.

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o polvilho, o queijo ralado e os ovos. Embora não esteja na lista de ingredientes, você pode temperar a massa com sal, pimenta-do-reino, páprica ou cebolinha, se quiser dar um toque especial. Amasse bem com as mãos até que todos os ingredientes estejam incorporados e a massa fique homogênea. Leve ao congelador por 30 minutos, até que fique firme e consistente. Modele as bolinhas do tamanho que preferir e frite por imersão em óleo quente até dourar. Depois, coloque sobre papel-toalha para tirar o excesso de óleo.

Dica: também dá para assar no forno preaquecido a 200 °C até que fiquem douradinhas. Sirva com molhos deliciosos, como ketchup de goiabada, barbecue ou uma geleia de pimenta artesanal.