Lanche fácil para o fim de tarde: bolinha de queijo com 3 ingredientes
Salgadinho de festa feito de forma rápida, prática e com poucos ingredientes
Por Iarla Queiroz
Nada melhor do que um salgadinho quentinho para beliscar no fim da tarde. Essa receita de bolinha de queijo é perfeita para matar a vontade daquele petisco clássico de festa de aniversário de criança.
Com apenas 3 ingredientes, ela combina a cremosidade do queijo, a crocância do bolinho e o gostinho de infância, formando um lanchinho maravilhoso e irresistível.
Bolinha de queijo
- Rendimento: 15 unidades
- Tempo de preparo: 30 minutos
- Nível de dificuldade: Fácil
Leia Também:
Ingredientes da bolinha de queijo
- 250 g de queijo minas ralado
- 2 ovos
- 60 g de polvilho azedo
Dica: Você pode substituir por outro tipo de queijo, como prato, mussarela, parmesão ou cheddar.
Modo de preparo
- Em um recipiente, misture o polvilho, o queijo ralado e os ovos. Embora não esteja na lista de ingredientes, você pode temperar a massa com sal, pimenta-do-reino, páprica ou cebolinha, se quiser dar um toque especial.
- Amasse bem com as mãos até que todos os ingredientes estejam incorporados e a massa fique homogênea. Leve ao congelador por 30 minutos, até que fique firme e consistente.
- Modele as bolinhas do tamanho que preferir e frite por imersão em óleo quente até dourar. Depois, coloque sobre papel-toalha para tirar o excesso de óleo.
Dica: também dá para assar no forno preaquecido a 200 °C até que fiquem douradinhas. Sirva com molhos deliciosos, como ketchup de goiabada, barbecue ou uma geleia de pimenta artesanal.
