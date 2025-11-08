Menu
DOCE

Sobremesa cremosa e fácil: aprenda a fazer palha italiana na travessa

O doce combina perfeitamente com o almoço de domingo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/11/2025 - 13:45 h
O doce é um dos queridinhos dos amantes de chocolate
O doce é um dos queridinhos dos amantes de chocolate -

Ainda sem ideias para a sobremesa do almoço de domingo? A palha italiana na travessa é fácil, saborosa e cremosa, sendo a pedida perfeita para surpreender a família neste fim de semana.

Os ingredientes para esta receita podem ser facilmente encontrados no supermercado ou até mesmo na dispensa da sua casa. O preparo também é rápido e fácil, sem desculpas para comer um docinho saboroso.

Confira o passo a passo:

Ingredientes

Para o brigadeiro:

  • 2 latas de leite condensado
  • ½ xícara (chá) de chocolate em pó 50%
  • 2 caixinhas de creme de leite
  • 2 colheres (sopa) de manteiga

Para a cobertura:

  • 200 g de chocolate meio amargo derretido
  • 1 colher (sopa) de óleo de coco

Para a montagem:

  • 300 g de bolacha maisena

Modo de preparo

  • Em uma panela média, misture o leite condensado e o chocolate em pó até dissolver completamente.
  • Acrescente a manteiga e o creme de leite, mexendo sem parar em fogo médio até obter um brigadeiro cremoso e consistente.
  • Em uma travessa, espalhe uma camada de brigadeiro no fundo.
  • Cubra com uma camada de bolachas maisena inteiras ou quebradas.
  • Repita as camadas até finalizar os ingredientes, terminando com brigadeiro por cima.
  • Leve à geladeira por cerca de 2 horas para firmar as camadas.
  • Derreta o chocolate meio amargo com o óleo de coco e espalhe sobre a sobremesa.
  • Retorne à geladeira por mais 1 hora e finalize, se quiser, com bolacha triturada por cima antes de servir.

