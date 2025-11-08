Sobremesa cremosa e fácil: aprenda a fazer palha italiana na travessa

O doce é um dos queridinhos dos amantes de chocolate - Foto: Ilustrativa | Freepik

Ainda sem ideias para a sobremesa do almoço de domingo? A palha italiana na travessa é fácil, saborosa e cremosa, sendo a pedida perfeita para surpreender a família neste fim de semana.

Os ingredientes para esta receita podem ser facilmente encontrados no supermercado ou até mesmo na dispensa da sua casa. O preparo também é rápido e fácil, sem desculpas para comer um docinho saboroso.

Confira o passo a passo:

Ingredientes

Para o brigadeiro:

2 latas de leite condensado

½ xícara (chá) de chocolate em pó 50%

2 caixinhas de creme de leite

2 colheres (sopa) de manteiga

Para a cobertura:

200 g de chocolate meio amargo derretido

1 colher (sopa) de óleo de coco

Para a montagem:

300 g de bolacha maisena

Modo de preparo