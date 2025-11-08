DOCE
Sobremesa cremosa e fácil: aprenda a fazer palha italiana na travessa
O doce combina perfeitamente com o almoço de domingo
Por Franciely Gomes
Ainda sem ideias para a sobremesa do almoço de domingo? A palha italiana na travessa é fácil, saborosa e cremosa, sendo a pedida perfeita para surpreender a família neste fim de semana.
Os ingredientes para esta receita podem ser facilmente encontrados no supermercado ou até mesmo na dispensa da sua casa. O preparo também é rápido e fácil, sem desculpas para comer um docinho saboroso.
Confira o passo a passo:
Ingredientes
Para o brigadeiro:
- 2 latas de leite condensado
- ½ xícara (chá) de chocolate em pó 50%
- 2 caixinhas de creme de leite
- 2 colheres (sopa) de manteiga
Para a cobertura:
- 200 g de chocolate meio amargo derretido
- 1 colher (sopa) de óleo de coco
Para a montagem:
- 300 g de bolacha maisena
Modo de preparo
- Em uma panela média, misture o leite condensado e o chocolate em pó até dissolver completamente.
- Acrescente a manteiga e o creme de leite, mexendo sem parar em fogo médio até obter um brigadeiro cremoso e consistente.
- Em uma travessa, espalhe uma camada de brigadeiro no fundo.
- Cubra com uma camada de bolachas maisena inteiras ou quebradas.
- Repita as camadas até finalizar os ingredientes, terminando com brigadeiro por cima.
- Leve à geladeira por cerca de 2 horas para firmar as camadas.
- Derreta o chocolate meio amargo com o óleo de coco e espalhe sobre a sobremesa.
- Retorne à geladeira por mais 1 hora e finalize, se quiser, com bolacha triturada por cima antes de servir.
