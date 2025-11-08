Menu
GASTRONOMIA
RECEITA

Crepe de sanduicheira rápido: lanche saboroso fica pronto em 5 minutos

Receita prática transforma um lanche comum em um crepe dourado e recheado, feito em poucos minutos e sem sujeira

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/11/2025 - 16:33 h
Receita é ideal para quem tem pressa
Receita é ideal para quem tem pressa -

Esqueça as panquequeiras e as frigideiras! Se você busca a receita de um lanche rápido, quentinho e que transforma o café da manhã ou o lanche da tarde em um momento irresistível, prepare-se para conhecer o segredo das redes sociais. A solução está na sua cozinha e tem nome: crepe de sanduicheira.

Com uma massa que fica incrivelmente leve e dourada, a sanduicheira se revela a ferramenta perfeita para criar uma creperia prática em casa. O toque do orégano e o queijo que derrete por dentro garantem uma explosão de sabor e um aroma que é pura tentação.

Essa receita é ideal para quem tem pressa, mas não abre mão do sabor caseiro e da textura perfeita. Pegue seus ingredientes e siga o passo a passo que preparamos para você. Em menos de 10 minutos, você terá um lanche pronto para comer, provando que a sanduicheira permite testar uma variedade de receitas saudáveis, doces ou salgadas!

Confira a receita completa agora e aprenda a preparar o crepe de sanduicheira!

Massa

  • 1 ovo
  • ⅓ de xícara (chá) de leite (80 ml)
  • ¾ de xícara (chá) de farinha de trigo (90 g)
  • ½ colher (chá) de sal (5 g)
  • 1 colher (chá) de fermento químico (5 g)
  • Manteiga para untar

Recheio

  • 4 fatias de presunto
  • 4 fatias de queijo prato
  • Orégano a gosto

Modo de preparo

  • Em uma tigela, bata o ovo com o leite até misturar bem.
  • Acrescente a farinha, o sal e o fermento, mexendo até formar uma massa lisa e homogênea.
  • Deixe a massa descansar por cerca de 2 minutos enquanto prepara o recheio.
  • Intercale fatias de presunto e queijo formando camadas e corte em 4 partes para facilitar o recheio.
  • Com a sanduicheira desligada, unte as duas placas com manteiga.
  • Coloque metade da massa na base, dividindo em quatro partes.
  • Sobre cada parte, coloque o recheio com um palito no meio (para formar o crepe no palito).
  • Cubra com o restante da massa e polvilhe orégano.
  • Feche a sanduicheira e asse por cerca de 5 minutos, até dourar e o queijo derreter.

