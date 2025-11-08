RECEITA
Crepe de sanduicheira rápido: lanche saboroso fica pronto em 5 minutos
Receita prática transforma um lanche comum em um crepe dourado e recheado, feito em poucos minutos e sem sujeira
Por Beatriz Santos
Esqueça as panquequeiras e as frigideiras! Se você busca a receita de um lanche rápido, quentinho e que transforma o café da manhã ou o lanche da tarde em um momento irresistível, prepare-se para conhecer o segredo das redes sociais. A solução está na sua cozinha e tem nome: crepe de sanduicheira.
Com uma massa que fica incrivelmente leve e dourada, a sanduicheira se revela a ferramenta perfeita para criar uma creperia prática em casa. O toque do orégano e o queijo que derrete por dentro garantem uma explosão de sabor e um aroma que é pura tentação.
Essa receita é ideal para quem tem pressa, mas não abre mão do sabor caseiro e da textura perfeita. Pegue seus ingredientes e siga o passo a passo que preparamos para você. Em menos de 10 minutos, você terá um lanche pronto para comer, provando que a sanduicheira permite testar uma variedade de receitas saudáveis, doces ou salgadas!
Confira a receita completa agora e aprenda a preparar o crepe de sanduicheira!
Massa
- 1 ovo
- ⅓ de xícara (chá) de leite (80 ml)
- ¾ de xícara (chá) de farinha de trigo (90 g)
- ½ colher (chá) de sal (5 g)
- 1 colher (chá) de fermento químico (5 g)
- Manteiga para untar
Recheio
- 4 fatias de presunto
- 4 fatias de queijo prato
- Orégano a gosto
Modo de preparo
- Em uma tigela, bata o ovo com o leite até misturar bem.
- Acrescente a farinha, o sal e o fermento, mexendo até formar uma massa lisa e homogênea.
- Deixe a massa descansar por cerca de 2 minutos enquanto prepara o recheio.
- Intercale fatias de presunto e queijo formando camadas e corte em 4 partes para facilitar o recheio.
- Com a sanduicheira desligada, unte as duas placas com manteiga.
- Coloque metade da massa na base, dividindo em quatro partes.
- Sobre cada parte, coloque o recheio com um palito no meio (para formar o crepe no palito).
- Cubra com o restante da massa e polvilhe orégano.
- Feche a sanduicheira e asse por cerca de 5 minutos, até dourar e o queijo derreter.
