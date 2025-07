Dia do Amigo: veja lugares com comidas gigantes em Salvador para compartilhar

Onde dividir a conta e o prato no Dia do Amigo - Foto: Reprodução | Freepik

Neste domingo, 20 de julho, é celebrado o Dia do Amigo, e nada melhor do que comemorar com boas risadas e uma comilança. Se a sua turma é do tipo que não recusa um rango raiz e adora dividir tudo, Salvador tem o combo perfeito: comida boa, tamanho exagerado e preço que cabe no bolso.

De pastéis que parecem travesseiros a acarajés do tamanho de uma cabeça, preparamos uma lista especial com 5 lugares que servem porções gigantes, ideais para curtir com os amigos neste fim de semana. Leve o apetite e a galera: a diversão é garantida!

1. Pastel tamanho família pra dividir e repetir

Se amizade é dividir o pastel, que tal um de quase 1 metro? No Point do Gigante, em Cajazeiras, o salgado monumental custa R$ 99,90 e rende fácil para vários amigos. Já o tradicional Pastel do Paulista, na Praça da Sé, tem opções a partir de R$ 13, com até 30 cm de recheio.

📍 Point do Gigante – Rua Álvaro da Franca Rocha, Cajazeiras 4

📍 Pastel do Paulista – Praça da Sé, 1ª barraca próximo ao Bahiacafé Hotel

2. Acarajé GG por menos de R$ 30

Quer surpreender os amigos com um clássico baiano em versão gigante? O Point da Pri, em Pernambués, tem o Acarajé GG, quase do tamanho de uma cabeça, por apenas R$ 20. Ideal para dividir entre dois (ou três!) bons de garfo.

📍 Point da Pri – Rua Thomaz Gonzaga, em frente à Gol de Placa, Pernambués

3. Dogão de camarão que serve dois com folga

Hot-dog? Aqui é Dogão! No Dogão da Dila, o sanduíche gigante vem recheado de camarões, queijo, molhos e muito mais. O preço? R$ 48.

📍 Dogão da Dila – Shopping da Bahia, 1º piso, Praça de Alimentação

#Gastronomia #Dicas #salvador #restaurante #bahia #hotdog #dogao #cachorroquente ♬ Slide - Calvin Harris / Frank Ocean / Migos @ondecomeremsalvador Hot Dog gigante de camarão! Já viram 👀? Se já não bastasse ser um hot dog de camarão, ainda é gigante e tem 30 cm 😱. Digo gigante em todas as proporções, porque é muito bem recheado também. Provei esse e outros sabores no Dogão da Dila, na unidade recém inaugurada no @Shopping da Bahia . O Dogão de Camarão 🦐(R$48) é recheado e coberto com camarões (não tem salsicha), mussarela, molhos, batata palha e orégano. Pedimos também o de Pizza (R$23), que vem com 02 salsichas no pão de 30cm, molhos, mussarela e é coberto com calabresa, cebola e orégano; e o Barril Dobrado 🌭 (R$30), que, além de ter 02 salsichas, tem também 05 almôndegas, camada dupla de mussarela, molhos, batata palha e orégano. Os Dogões, como o próprio nome já sugere, são gigantes mesmo! E são generosos no recheio. Gostei dos três que provei, proporção de molhos e recheios bem dosada, tudo bem preparado. E também gostei da decoração dos hot dogs. 📍Shopping da Bahia, 1º piso, Praça de Alimentação #ondecomeremsalvador

4. Coxinha de meio quilo pra celebrar a parceria

Amizade que resiste a uma coxinha dividida é pra vida toda. Na La Coxinharia, a famosa coxinha de 500g sai por apenas R$ 18. Ainda tem pastel de 23 cm a partir de R$ 13, caso a turma queira variar nos sabores.

📍 La Coxinharia – Rua Thomaz Gonzaga, 161 – Pernambués

5. Fatia de pizza que vale por quatro

No melhor estilo "uma fatia para dois", a Jumbo Slice, da Jumbo Pizza, é inspirada no modelo americano e equivale a quatro pedaços comuns. A partir de R$ 22,90, mas às quartas-feiras rola promoção por R$ 19,90. Ideal para juntar os amigos e fazer a festa!

📍 Jumbo Pizza – Av. Almirante Marques de Leão, 235 – Barra