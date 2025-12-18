E cabe? Aprenda fazer chester na air fryer para o Natal

Receita simples e fácil para o Natal - Foto: Imagem gerada por IA

O chester preparado na air fryer surge como uma alternativa prática e saborosa para quem busca uma refeição especial sem recorrer ao forno tradicional no Natal. O método garante um cozimento mais rápido e uniforme, com menos gordura, preservando a suculência da carne e uma casquinha dourada por fora.

A ave pode ser feita na air fryer, desde que o tamanho do chester seja compatível com a capacidade do equipamento — modelos maiores oferecem melhores resultados para aves inteiras.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A técnica é especialmente indicada para ceias menores ou para quem deseja otimizar o tempo na cozinha, usando poucos ingredientes e temperos simples, sem abrir mão do sabor.

Como preparar:

Ingredientes

1 chester inteiro (descongelado)

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Alho amassado ou em pó a gosto

Ervas a gosto (alecrim, tomilho, ervas finas ou páprica)

Azeite de oliva (opcional)

Modo de preparo

1. Certifique-se de que o chester esteja completamente descongelado e seque muito bem com papel-toalha.

2. Tempere o chester por inteiro com sal, pimenta, alho e as ervas escolhidas. Se quiser, regue com um fio de azeite para ajudar a dourar.

3. Preaqueça a airfryer a 180 °C por cerca de 5 minutos.

4. Coloque o chester na cesta da air fryer, com o peito voltado para cima. Se for grande, ajuste a posição para não encostar nas laterais.

5. Asse a 180 °C por aproximadamente 30 a 40 minutos, virando o chester na metade do tempo para dourar por igual.

6. Verifique o ponto: a temperatura interna deve atingir pelo menos 75 °C, especialmente na parte mais grossa da carne.

7. Retire da air fryer, deixe descansar por 5 minutos antes de cortar e sirva em seguida.