HOME > GASTRONOMIA
RECEITA

E cabe? Aprenda fazer chester na air fryer para o Natal

Receita simples e fácil para o final de ano

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

18/12/2025 - 12:01 h
Receita simples e fácil para o Natal
Receita simples e fácil para o Natal

O chester preparado na air fryer surge como uma alternativa prática e saborosa para quem busca uma refeição especial sem recorrer ao forno tradicional no Natal. O método garante um cozimento mais rápido e uniforme, com menos gordura, preservando a suculência da carne e uma casquinha dourada por fora.

A ave pode ser feita na air fryer, desde que o tamanho do chester seja compatível com a capacidade do equipamento — modelos maiores oferecem melhores resultados para aves inteiras.

A técnica é especialmente indicada para ceias menores ou para quem deseja otimizar o tempo na cozinha, usando poucos ingredientes e temperos simples, sem abrir mão do sabor.

Como preparar:

Ingredientes

  • 1 chester inteiro (descongelado)
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Alho amassado ou em pó a gosto
  • Ervas a gosto (alecrim, tomilho, ervas finas ou páprica)
  • Azeite de oliva (opcional)

Modo de preparo

1. Certifique-se de que o chester esteja completamente descongelado e seque muito bem com papel-toalha.

2. Tempere o chester por inteiro com sal, pimenta, alho e as ervas escolhidas. Se quiser, regue com um fio de azeite para ajudar a dourar.

3. Preaqueça a airfryer a 180 °C por cerca de 5 minutos.

4. Coloque o chester na cesta da air fryer, com o peito voltado para cima. Se for grande, ajuste a posição para não encostar nas laterais.

5. Asse a 180 °C por aproximadamente 30 a 40 minutos, virando o chester na metade do tempo para dourar por igual.

6. Verifique o ponto: a temperatura interna deve atingir pelo menos 75 °C, especialmente na parte mais grossa da carne.

7. Retire da air fryer, deixe descansar por 5 minutos antes de cortar e sirva em seguida.

