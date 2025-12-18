RECEITA
E cabe? Aprenda fazer chester na air fryer para o Natal
Receita simples e fácil para o final de ano
Por Edvaldo Sales
O chester preparado na air fryer surge como uma alternativa prática e saborosa para quem busca uma refeição especial sem recorrer ao forno tradicional no Natal. O método garante um cozimento mais rápido e uniforme, com menos gordura, preservando a suculência da carne e uma casquinha dourada por fora.
A ave pode ser feita na air fryer, desde que o tamanho do chester seja compatível com a capacidade do equipamento — modelos maiores oferecem melhores resultados para aves inteiras.
A técnica é especialmente indicada para ceias menores ou para quem deseja otimizar o tempo na cozinha, usando poucos ingredientes e temperos simples, sem abrir mão do sabor.
Como preparar:
Ingredientes
- 1 chester inteiro (descongelado)
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Alho amassado ou em pó a gosto
- Ervas a gosto (alecrim, tomilho, ervas finas ou páprica)
- Azeite de oliva (opcional)
Modo de preparo
1. Certifique-se de que o chester esteja completamente descongelado e seque muito bem com papel-toalha.
2. Tempere o chester por inteiro com sal, pimenta, alho e as ervas escolhidas. Se quiser, regue com um fio de azeite para ajudar a dourar.
3. Preaqueça a airfryer a 180 °C por cerca de 5 minutos.
4. Coloque o chester na cesta da air fryer, com o peito voltado para cima. Se for grande, ajuste a posição para não encostar nas laterais.
5. Asse a 180 °C por aproximadamente 30 a 40 minutos, virando o chester na metade do tempo para dourar por igual.
6. Verifique o ponto: a temperatura interna deve atingir pelo menos 75 °C, especialmente na parte mais grossa da carne.
7. Retire da air fryer, deixe descansar por 5 minutos antes de cortar e sirva em seguida.
