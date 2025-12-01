Menu
QUE DELÍCIA!

Fácil e prática: conheça receita de rabanada sem fritura para o Natal

Receita conta com poucos ingredientes, preparo rápido e sem perder o sabor suculento

João Grassi

Por João Grassi

01/12/2025 - 18:11 h
Imagem criada por IA
Imagem criada por IA -

A combinação entre comida e Natal já é tradicional em comemorações de diversas famílias, mas pode ser ainda melhor se não for da mais gordurosas. Já imaginou uma receita de rabanada que não envolve fritura e faz pouca sujeira? Agora você pode saber como.

Com poucos ingredientes, preparo rápido e sem perder o sabor suculento, esta receita de rabanada promete fazer sucesso. A versão prática foi publicada pelo canal no YouTube da Ana Zambrin, e vai deixar sua ceia ainda mais farta.

Rabanada sem fritura

Ingredientes

  • 1 baguete do dia anterior;
  • 1 ovo;
  • 1 xícara de leite;
  • 1 colher de sopa de açúcar;
  • Raspas de laranja;
  • 1 colher de chá de essência de baunilha;
  • 2 a 3 colheres de sopa de manteiga;
  • 1 xícara de açúcar refinado;
  • 1 colher de sopa de canela em pó.

Preparo

  • Cortar a baguete em pedaços de cerca de 2 dedos de largura;
  • Em uma tigela, despejar o ovo, leite, açúcar e as raspas de laranja;
  • Misturar com o auxílio de um fouet;
  • Molhar os pedaços de baguete na mistura;
  • Colocar uma frigideira antiaderente em fogo médio;
  • Espalhar metade da manteiga na frigideira;
  • Após a manteiga borbulhar, distribuir alguns dos pedaços da baguete;
  • Passar para o fogo baixo;
  • Quando pão dourar, virar de lado;
  • Durante o processo, misturar o açúcar refinado e a canela em um outro recipiente;
  • Retirar os pedaços da frigideira aos poucos e passar na mistura com açúcar e canela;
  • Repetir todo o processo até fritar todos os pedaços de pão. Utilize o restante da manteiga.

x