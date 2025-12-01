Fácil e prática: conheça receita de rabanada sem fritura para o Natal

Imagem criada por IA - Foto: Reprodução | ChatGPT

A combinação entre comida e Natal já é tradicional em comemorações de diversas famílias, mas pode ser ainda melhor se não for da mais gordurosas. Já imaginou uma receita de rabanada que não envolve fritura e faz pouca sujeira? Agora você pode saber como.

Com poucos ingredientes, preparo rápido e sem perder o sabor suculento, esta receita de rabanada promete fazer sucesso. A versão prática foi publicada pelo canal no YouTube da Ana Zambrin, e vai deixar sua ceia ainda mais farta.

Rabanada sem fritura

Ingredientes

1 baguete do dia anterior;

1 ovo;

1 xícara de leite;

1 colher de sopa de açúcar;

Raspas de laranja;

1 colher de chá de essência de baunilha;

2 a 3 colheres de sopa de manteiga;

1 xícara de açúcar refinado;

1 colher de sopa de canela em pó.

Preparo