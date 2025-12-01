QUE DELÍCIA!
Fácil e prática: conheça receita de rabanada sem fritura para o Natal
Receita conta com poucos ingredientes, preparo rápido e sem perder o sabor suculento
Por João Grassi
A combinação entre comida e Natal já é tradicional em comemorações de diversas famílias, mas pode ser ainda melhor se não for da mais gordurosas. Já imaginou uma receita de rabanada que não envolve fritura e faz pouca sujeira? Agora você pode saber como.
Com poucos ingredientes, preparo rápido e sem perder o sabor suculento, esta receita de rabanada promete fazer sucesso. A versão prática foi publicada pelo canal no YouTube da Ana Zambrin, e vai deixar sua ceia ainda mais farta.
Rabanada sem fritura
Ingredientes
- 1 baguete do dia anterior;
- 1 ovo;
- 1 xícara de leite;
- 1 colher de sopa de açúcar;
- Raspas de laranja;
- 1 colher de chá de essência de baunilha;
- 2 a 3 colheres de sopa de manteiga;
- 1 xícara de açúcar refinado;
- 1 colher de sopa de canela em pó.
Preparo
- Cortar a baguete em pedaços de cerca de 2 dedos de largura;
- Em uma tigela, despejar o ovo, leite, açúcar e as raspas de laranja;
- Misturar com o auxílio de um fouet;
- Molhar os pedaços de baguete na mistura;
- Colocar uma frigideira antiaderente em fogo médio;
- Espalhar metade da manteiga na frigideira;
- Após a manteiga borbulhar, distribuir alguns dos pedaços da baguete;
- Passar para o fogo baixo;
- Quando pão dourar, virar de lado;
- Durante o processo, misturar o açúcar refinado e a canela em um outro recipiente;
- Retirar os pedaços da frigideira aos poucos e passar na mistura com açúcar e canela;
- Repetir todo o processo até fritar todos os pedaços de pão. Utilize o restante da manteiga.
