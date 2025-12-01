GASTRONOMIA
Ovo cozido na Air Fryer: saiba como ter uma gema cremosa e perfeita
Especialista tem dica preciosa para quem ainda tem dificuldade em cozinhar ovos
Fazer um ovo cozido pode ser uma tarefa muito mais complicada do que parece, visto que envolve ter uma boa noção da temperatura da água, acertar o timming de tirar o ovo e torcer para que tudo tenha saído como o esperado. Porém, existe uma forma mais simples de ter uma “gema cremosa e perfeita” sem precisar de panela ou água, mas usando uma Air Fryer.
De acordo com o especialista em ovos da Roostys, Tom Ferris, a fritadeira elétrica sem óleo, conhecida como Air Fryer, consegue cozinhar ovos com muito mais controle do que com o método tradicional. Para ele, o segredo está na precisão da temperatura, ponto em que as AirFryers são destaque no mercado.
“Basicamente, você está recriando o mesmo ambiente da fervura da água, mas sem a bagunça ou a espera. É mais rápido, mais eficiente e você nem precisa encher a pia de louça depois”, disse Ferris ao Daily Express.
Saiba como fazer ovos cozidos na Air Fryer
Para conseguir ovos cozidos perfeitos utilizando a Air Fryer basta:
Ajuste a fritadeira elétrica para 140 °C e deixe aquecer antes de começar.
- Disponha os ovos diretamente no cesto, sem papel alumínio, sem bandeja e sem qualquer suporte adicional.
- Enquanto isso, prepare uma tigela com água fria e gelo para interromper o cozimento depois.
- Assim que o tempo terminar, transfira os ovos para o banho de gelo por dois minutos. Esse choque térmico evita que a gema continue cozinhando e ajuda a manter a textura cremosa.
- Após esse tempo, os ovos já podem ser descascados. A casca tende a sair com facilidade, sem quebrar ou deixar resíduos.
Vale ressaltar que cada fritadeira a ar funciona de uma forma diferente, logo, pode ser necessário ajustar o tempo para encontrar o ponto perfeito.
