GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Ovo cozido na Air Fryer: saiba como ter uma gema cremosa e perfeita

Especialista tem dica preciosa para quem ainda tem dificuldade em cozinhar ovos

Por Gustavo Zambianco

01/12/2025 - 16:25 h
Como fazer ovo cozido na Air Fryer -

Fazer um ovo cozido pode ser uma tarefa muito mais complicada do que parece, visto que envolve ter uma boa noção da temperatura da água, acertar o timming de tirar o ovo e torcer para que tudo tenha saído como o esperado. Porém, existe uma forma mais simples de ter uma “gema cremosa e perfeita” sem precisar de panela ou água, mas usando uma Air Fryer.

De acordo com o especialista em ovos da Roostys, Tom Ferris, a fritadeira elétrica sem óleo, conhecida como Air Fryer, consegue cozinhar ovos com muito mais controle do que com o método tradicional. Para ele, o segredo está na precisão da temperatura, ponto em que as AirFryers são destaque no mercado.

“Basicamente, você está recriando o mesmo ambiente da fervura da água, mas sem a bagunça ou a espera. É mais rápido, mais eficiente e você nem precisa encher a pia de louça depois”, disse Ferris ao Daily Express.

Saiba como fazer ovos cozidos na Air Fryer

Para conseguir ovos cozidos perfeitos utilizando a Air Fryer basta:

Ajuste a fritadeira elétrica para 140 °C e deixe aquecer antes de começar.

  1. Disponha os ovos diretamente no cesto, sem papel alumínio, sem bandeja e sem qualquer suporte adicional.
  2. Enquanto isso, prepare uma tigela com água fria e gelo para interromper o cozimento depois.
  3. Assim que o tempo terminar, transfira os ovos para o banho de gelo por dois minutos. Esse choque térmico evita que a gema continue cozinhando e ajuda a manter a textura cremosa.
  4. Após esse tempo, os ovos já podem ser descascados. A casca tende a sair com facilidade, sem quebrar ou deixar resíduos.

Vale ressaltar que cada fritadeira a ar funciona de uma forma diferente, logo, pode ser necessário ajustar o tempo para encontrar o ponto perfeito.

