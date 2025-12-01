RECEITA
Ovos mexidos de hotel: aprenda o truque simples e infalível
Receita é fácil, deliciosa e os ovos ficam incríveis
Por Edvaldo Sales
A textura cremosa e o sabor delicado dos ovos mexidos servidos em hotéis não são fruto do acaso. Por trás do prato, existe uma técnica simples que garante o resultado que tanta gente tenta reproduzir em casa.
O segredo da receita está em três pilares: calor baixo, mexida constante e proporção correta de líquidos, geralmente creme de leite ou leite integral. Esses cuidados impedem que os ovos cozinhem rápido demais e percam umidade, evitando aquela textura seca e granulada que costuma aparecer quando o fogo está alto.
O método, amplamente utilizado em cozinhas de hotéis, vem ganhando espaço na rotina doméstica justamente por exigir poucos ingredientes e oferecer um resultado impressionante. Versáteis, os ovos mexidos cremosos combinam com pães, torradas, frutas e acompanham desde um café da manhã sofisticado até um brunch de fim de semana.
Como preparar:
Ingredientes
- 4 ovos
- 1/4 de xícara (chá) de leite
- 1/2 colher (chá) de sal
- 1 colher (chá) de cebolinha picada (opcional)
- Azeite para untar
Modo de preparo
1. Quebre os ovos em uma tigela, adicione o leite e o sal.
2. Bata com garfo ou fouet por cerca de 2 minutos, até a mistura ficar bem homogênea.
3. Unte uma frigideira com um fio de azeite e leve ao fogo médio para aquecer.
4. Abaixe o fogo e despeje a mistura quando a frigideira estiver quente.
5. Mexa constantemente, raspando o fundo e as laterais, para que cozinhe por igual.
6. Continue mexendo até os ovos ficarem cremosos e completamente cozidos, sem deixar dourar.
7. Sirva imediatamente e finalize com cebolinha, se desejar.
