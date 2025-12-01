Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECEITA

Ovos mexidos de hotel: aprenda o truque simples e infalível

Receita é fácil, deliciosa e os ovos ficam incríveis

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/12/2025 - 12:47 h
O segredo da receita está em três pilares
O segredo da receita está em três pilares -

A textura cremosa e o sabor delicado dos ovos mexidos servidos em hotéis não são fruto do acaso. Por trás do prato, existe uma técnica simples que garante o resultado que tanta gente tenta reproduzir em casa.

O segredo da receita está em três pilares: calor baixo, mexida constante e proporção correta de líquidos, geralmente creme de leite ou leite integral. Esses cuidados impedem que os ovos cozinhem rápido demais e percam umidade, evitando aquela textura seca e granulada que costuma aparecer quando o fogo está alto.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Macarrão de forno fácil, rápido e barato: perfeito para o fim do mês
Pãozinho de liquidificador: tão gostoso que supera o da padaria
Cerveja sem glúten e low carb: alguma é realmente melhor para a saúde?

O método, amplamente utilizado em cozinhas de hotéis, vem ganhando espaço na rotina doméstica justamente por exigir poucos ingredientes e oferecer um resultado impressionante. Versáteis, os ovos mexidos cremosos combinam com pães, torradas, frutas e acompanham desde um café da manhã sofisticado até um brunch de fim de semana.

Como preparar:

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 1/4 de xícara (chá) de leite
  • 1/2 colher (chá) de sal
  • 1 colher (chá) de cebolinha picada (opcional)
  • Azeite para untar

Modo de preparo

1. Quebre os ovos em uma tigela, adicione o leite e o sal.

2. Bata com garfo ou fouet por cerca de 2 minutos, até a mistura ficar bem homogênea.

3. Unte uma frigideira com um fio de azeite e leve ao fogo médio para aquecer.

4. Abaixe o fogo e despeje a mistura quando a frigideira estiver quente.

5. Mexa constantemente, raspando o fundo e as laterais, para que cozinhe por igual.

6. Continue mexendo até os ovos ficarem cremosos e completamente cozidos, sem deixar dourar.

7. Sirva imediatamente e finalize com cebolinha, se desejar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gastronomia receita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O segredo da receita está em três pilares
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

O segredo da receita está em três pilares
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

O segredo da receita está em três pilares
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

O segredo da receita está em três pilares
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x