RECEITA
Fricassê cremoso de frango: o prato rápido que transforma seu almoço
Aprenda o fricassê perfeito para servir sem complicação
Por Bianca Carneiro
Se você está procurando a receita perfeita para o almoço de fim de semana, acabou de encontrar. Rápida, prática e com aquele sabor de comida especial, o fricassê de frango é o tipo de prato que agrada a todos à mesa: da família inteira aos convidados de última hora.
Além de delicioso, ele é feito com ingredientes simples e acessíveis, que se transformam em um creme irresistível quando combinados da forma certa. O preparo é descomplicado e funciona tanto para um almoço mais reforçado quanto para uma refeição leve acompanhada de arroz ou salada.
Por ser uma receita cremosa, gratinada e com aquele toque crocante da batata palha, o fricassê se tornou um clássico das casas brasileiras. E nesta versão, ainda mais fácil, você consegue preparar tudo em poucos passos e sem sujeira.
Ingredientes
- 200 gramas de requeijão cremoso
- Dois peitos de frango desfiados
- Uma cebola branca picada
- 100 gramas de batata palha
- 200 gramas de creme de leite
- Um tablete de caldo de galinha
- Dois tomates vermelhos picados
- 200 gramas de mussarela triturada
- Uma colher de sopa de margarina
- 280 gramas de milho verde
- Uma pitada de colorau
- Um pimentão verde picado
- Cheiro-verde a gosto
- Ervas finas a gosto
Leia Também:
Modo de preparo
Derreta a margarina em fogo baixo e refogue a cebola, o tomate e o pimentão até ficarem macios. Acrescente o caldo de galinha e o colorau, mexendo até dissolver bem. Junte o frango desfiado e deixe cozinhar mais um pouco. Se o caldo reduzir demais, coloque um fio de água.
No liquidificador, bata o milho verde com o creme de leite e o requeijão até formar um creme homogêneo. Adicione essa mistura ao frango na panela, mexendo até aquecer completamente. Corrija o tempero com cheiro-verde ou ervas finas.
Transfira tudo para uma travessa, cubra com a mussarela, finalize com batata palha e mais ervas. Leve ao forno quente por cerca de 5 minutos, apenas para gratinar. Sirva em seguida.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes