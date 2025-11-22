Menu
RECEITA

Fricassê cremoso de frango: o prato rápido que transforma seu almoço

Aprenda o fricassê perfeito para servir sem complicação

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

22/11/2025 - 9:55 h
Além de delicioso, ele é feito com ingredientes simples e acessíveis
Além de delicioso, ele é feito com ingredientes simples e acessíveis

Se você está procurando a receita perfeita para o almoço de fim de semana, acabou de encontrar. Rápida, prática e com aquele sabor de comida especial, o fricassê de frango é o tipo de prato que agrada a todos à mesa: da família inteira aos convidados de última hora.

Além de delicioso, ele é feito com ingredientes simples e acessíveis, que se transformam em um creme irresistível quando combinados da forma certa. O preparo é descomplicado e funciona tanto para um almoço mais reforçado quanto para uma refeição leve acompanhada de arroz ou salada.

Por ser uma receita cremosa, gratinada e com aquele toque crocante da batata palha, o fricassê se tornou um clássico das casas brasileiras. E nesta versão, ainda mais fácil, você consegue preparar tudo em poucos passos e sem sujeira.

Ingredientes

  • 200 gramas de requeijão cremoso
  • Dois peitos de frango desfiados
  • Uma cebola branca picada
  • 100 gramas de batata palha
  • 200 gramas de creme de leite
  • Um tablete de caldo de galinha
  • Dois tomates vermelhos picados
  • 200 gramas de mussarela triturada
  • Uma colher de sopa de margarina
  • 280 gramas de milho verde
  • Uma pitada de colorau
  • Um pimentão verde picado
  • Cheiro-verde a gosto
  • Ervas finas a gosto

Fácil e fofinho: aprenda o bolo de limão que fica pronto em 3 min
Comer ovos todos os dias faz bem? Veja o que realmente acontece no seu corpo
Bolinho de chuva perfeito: crocante, rápido e irresistível para o feriadão

Modo de preparo

Derreta a margarina em fogo baixo e refogue a cebola, o tomate e o pimentão até ficarem macios. Acrescente o caldo de galinha e o colorau, mexendo até dissolver bem. Junte o frango desfiado e deixe cozinhar mais um pouco. Se o caldo reduzir demais, coloque um fio de água.

No liquidificador, bata o milho verde com o creme de leite e o requeijão até formar um creme homogêneo. Adicione essa mistura ao frango na panela, mexendo até aquecer completamente. Corrija o tempero com cheiro-verde ou ervas finas.

Transfira tudo para uma travessa, cubra com a mussarela, finalize com batata palha e mais ervas. Leve ao forno quente por cerca de 5 minutos, apenas para gratinar. Sirva em seguida.

Ver todas

