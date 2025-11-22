Fricassê cremoso de frango: o prato rápido que transforma seu almoço

Além de delicioso, ele é feito com ingredientes simples e acessíveis - Foto: Imagem gerada por I.A

Se você está procurando a receita perfeita para o almoço de fim de semana, acabou de encontrar. Rápida, prática e com aquele sabor de comida especial, o fricassê de frango é o tipo de prato que agrada a todos à mesa: da família inteira aos convidados de última hora.

Além de delicioso, ele é feito com ingredientes simples e acessíveis, que se transformam em um creme irresistível quando combinados da forma certa. O preparo é descomplicado e funciona tanto para um almoço mais reforçado quanto para uma refeição leve acompanhada de arroz ou salada.

Por ser uma receita cremosa, gratinada e com aquele toque crocante da batata palha, o fricassê se tornou um clássico das casas brasileiras. E nesta versão, ainda mais fácil, você consegue preparar tudo em poucos passos e sem sujeira.

Ingredientes

200 gramas de requeijão cremoso

Dois peitos de frango desfiados

Uma cebola branca picada

100 gramas de batata palha

200 gramas de creme de leite

Um tablete de caldo de galinha

Dois tomates vermelhos picados

200 gramas de mussarela triturada

Uma colher de sopa de margarina

280 gramas de milho verde

Uma pitada de colorau

Um pimentão verde picado

Cheiro-verde a gosto

Ervas finas a gosto

Modo de preparo

Derreta a margarina em fogo baixo e refogue a cebola, o tomate e o pimentão até ficarem macios. Acrescente o caldo de galinha e o colorau, mexendo até dissolver bem. Junte o frango desfiado e deixe cozinhar mais um pouco. Se o caldo reduzir demais, coloque um fio de água.

No liquidificador, bata o milho verde com o creme de leite e o requeijão até formar um creme homogêneo. Adicione essa mistura ao frango na panela, mexendo até aquecer completamente. Corrija o tempero com cheiro-verde ou ervas finas.

Transfira tudo para uma travessa, cubra com a mussarela, finalize com batata palha e mais ervas. Leve ao forno quente por cerca de 5 minutos, apenas para gratinar. Sirva em seguida.