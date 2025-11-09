SUCESSO NO DOMINGO
Geladinho e saboroso: aprenda a fazer o bolo de coco gelado perfeito
O bolo é a opção perfeita para o seu fim de semana
Por Franciely Gomes
Clássico das confeitarias e com gostinho de infância, o bolo de coco gelado é sucesso. Além de refrescante, o doce é a opção perfeita para quem busca uma sobremesa diferente durante o fim de semana.
Nesta receita, você vai aprender a fazer a iguaria de forma prática, com ingredientes fáceis de encontrar e que combinados da forma certa garantem um sabor irresistível.
Confira o passo a passo:
Ingredientes
Massa
- 5 ovos
- 3 xícaras (chá) de açúcar
- 1 xícara (chá) de leite
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Manteiga e farinha de trigo para untar
Calda
- 400g de leite condensado
- 400ml de leite
- 200ml de leite de coco
- Coco ralado para cobrir
Modo de Preparo
- Pré-aqueça o forno a 170ºC. Unte um refratário de 30x18cm com manteiga e farinha de trigo.
- Em uma batedeira, bata as claras até o ponto de neve. Em seguida, junte as gemas, bata mais um pouco e adicione o açúcar, com a batedeira ainda ligada. Depois, acrescente o leite e aumente a velocidade da batedeira.
- Desligue a batedeira e junte a farinha de trigo peneirada, misture-a aos poucos e delicadamente.
- Despeje a massa na forma untada e enfarinhada. Leve ao forno por 40 minutos, ou até a massa ficar firme e dourada.
- À parte, misture o leite com o leite condensado e o leite de coco. Reserve.
- Quando o bolo sair do forno, faça furinhos com um palito de dente por toda a massa. Regue o bolo com a calda sempre de fora para dentro, privilegiando as bordas.
- Cubra o bolo com o coco ralado e leve ao freezer por 24h. Para servir, mantenha em geladeira.
