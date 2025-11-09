Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUCESSO NO DOMINGO

Geladinho e saboroso: aprenda a fazer o bolo de coco gelado perfeito

O bolo é a opção perfeita para o seu fim de semana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/11/2025 - 11:04 h
O bolo faz sucesso com todas as idades
O bolo faz sucesso com todas as idades -

Clássico das confeitarias e com gostinho de infância, o bolo de coco gelado é sucesso. Além de refrescante, o doce é a opção perfeita para quem busca uma sobremesa diferente durante o fim de semana.

Nesta receita, você vai aprender a fazer a iguaria de forma prática, com ingredientes fáceis de encontrar e que combinados da forma certa garantem um sabor irresistível.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Até criança faz! Torta de Bis com apenas 3 ingredientes: fácil e rápida
Truque no micro-ondas: batata recheada fica tão boa quanto a de forno
Rondelli com Massa de Pastel: prático, cremoso e delicioso

Confira o passo a passo:

Ingredientes

Massa

  • 5 ovos
  • 3 xícaras (chá) de açúcar
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Manteiga e farinha de trigo para untar

Calda

  • 400g de leite condensado
  • 400ml de leite
  • 200ml de leite de coco
  • Coco ralado para cobrir

Modo de Preparo

  • Pré-aqueça o forno a 170ºC. Unte um refratário de 30x18cm com manteiga e farinha de trigo.
  • Em uma batedeira, bata as claras até o ponto de neve. Em seguida, junte as gemas, bata mais um pouco e adicione o açúcar, com a batedeira ainda ligada. Depois, acrescente o leite e aumente a velocidade da batedeira.
  • Desligue a batedeira e junte a farinha de trigo peneirada, misture-a aos poucos e delicadamente.
  • Despeje a massa na forma untada e enfarinhada. Leve ao forno por 40 minutos, ou até a massa ficar firme e dourada.
  • À parte, misture o leite com o leite condensado e o leite de coco. Reserve.
  • Quando o bolo sair do forno, faça furinhos com um palito de dente por toda a massa. Regue o bolo com a calda sempre de fora para dentro, privilegiando as bordas.
  • Cubra o bolo com o coco ralado e leve ao freezer por 24h. Para servir, mantenha em geladeira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bolo de coco bolo de coco gelado receita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O bolo faz sucesso com todas as idades
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

O bolo faz sucesso com todas as idades
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

O bolo faz sucesso com todas as idades
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

O bolo faz sucesso com todas as idades
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x