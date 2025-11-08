Truque no micro-ondas: batata recheada fica tão boa quanto a de forno

Receita virou queridinha das redes sociais - Foto: Ilustrativa | FreePik

Quem disse que conforto e praticidade não podem andar juntos na cozinha? A batata recheada de micro-ondas vem conquistando quem vive na correria, mas não abre mão de uma refeição saborosa e cremosa. Feita em poucos minutos, ela entrega o mesmo sabor das versões assadas, mas com o bônus de não sujar quase nada.

Esse prato virou queridinho das redes sociais por unir o melhor dos dois mundos: rapidez e sabor caseiro. A receita é perfeita para quem mora sozinho, trabalha fora ou quer uma opção deliciosa sem depender de forno.

O segredo está em cozinhar a batata no ponto certo e caprichar no recheio, que pode variar de frango e carne moída a bacon crocante ou legumes refogados.



Com ingredientes simples e um preparo descomplicado, essa receita mostra que o micro-ondas pode ser, sim, o melhor aliado da cozinha moderna. E o melhor: o resultado é uma batata cremosa, gratinada e irresistível, perfeita para matar a fome em qualquer momento do dia.

Receita de batata recheada de micro-ondas!

Ingredientes

1 batata grande

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de requeijão cremoso

2 colheres (sopa) de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Recheio a gosto (frango desfiado, carne moída, bacon, calabresa ou legumes refogados)

Modo de preparo