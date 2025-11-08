RECEITA
Truque no micro-ondas: batata recheada fica tão boa quanto a de forno
Receita prática e cremosa conquista quem busca sabor e rapidez na cozinha
Por Beatriz Santos
Quem disse que conforto e praticidade não podem andar juntos na cozinha? A batata recheada de micro-ondas vem conquistando quem vive na correria, mas não abre mão de uma refeição saborosa e cremosa. Feita em poucos minutos, ela entrega o mesmo sabor das versões assadas, mas com o bônus de não sujar quase nada.
Esse prato virou queridinho das redes sociais por unir o melhor dos dois mundos: rapidez e sabor caseiro. A receita é perfeita para quem mora sozinho, trabalha fora ou quer uma opção deliciosa sem depender de forno.
O segredo está em cozinhar a batata no ponto certo e caprichar no recheio, que pode variar de frango e carne moída a bacon crocante ou legumes refogados.
Com ingredientes simples e um preparo descomplicado, essa receita mostra que o micro-ondas pode ser, sim, o melhor aliado da cozinha moderna. E o melhor: o resultado é uma batata cremosa, gratinada e irresistível, perfeita para matar a fome em qualquer momento do dia.
Receita de batata recheada de micro-ondas!
Ingredientes
- 1 batata grande
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 2 colheres (sopa) de requeijão cremoso
- 2 colheres (sopa) de queijo muçarela ralado
- Sal e pimenta a gosto
- Cheiro-verde picado para finalizar
- Recheio a gosto (frango desfiado, carne moída, bacon, calabresa ou legumes refogados)
Modo de preparo
- Lave bem a batata e faça pequenos furos com um garfo por toda a superfície.
- Coloque a batata em um prato e leve ao micro-ondas por 6 a 8 minutos, virando na metade do tempo, até que esteja bem macia.
- Corte a batata ao meio (sem separar completamente) e, com uma colher, retire parte do miolo, formando uma cavidade.
- Misture o miolo retirado com a manteiga, o requeijão, o queijo e o sal.
- Acrescente o recheio escolhido e misture bem até ficar cremoso.
- Recheie novamente a batata, polvilhe mais queijo por cima e leve ao micro-ondas por 1 a 2 minutos, apenas para derreter e gratinar levemente.
- Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
