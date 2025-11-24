Leve e nutritivo: aprenda fazer um bolo de cenoura diferente de todos

Bolo de cenoura - Foto: Reprodução | Redes Sociais

No ritmo acelerado da rotina, encontrar opções caseiras, práticas e gostosas pode ser um desafio. É justamente aí que o clássico bolo de cenoura volta a brilhar. Simples de preparar e feito com ingredientes naturais, ele se torna um aliado para quem busca equilíbrio sem abrir mão do sabor.

Nutritivo e versátil, o bolo pode acompanhar o café da manhã, servir de lanche da tarde ou até entrar na marmita. A combinação da cenoura com a massa leve traz mais cor, textura e energia para os dias corridos, oferecendo uma opção que une conforto e praticidade.

Como preparar:

Ingredientes

2 unidades de cenouras médias;

4 unidades de ovos;

1 xícara (chá) de óleo;

2 xícaras (chá) de Farinha de Amêndoas;

½ xícaras (chá) de Farinha de Banana Verde;

1 xícaras (chá) adoçante em pó;

1 colher (sopa) fermento em pó.

Para a calda:

1 lata de leite condensado zero açúcar;

1 colher (sopa) de manteiga;

½ xícara (chá) de chocolate em pó.

Modo de preparo

1.Em um liquidificador, bata as cenouras médias, os ovos e o óleo.

2. Despeje a mistura em um bowl e acrescente as farinhas e o adoçante, mexendo com um fouet.

3. Adicione o fermento e misture com delicadeza.

4. Despeje em uma forma 30×20 cm untada e leve em forno preaquecido 180° por 40 minutos.

5. Retire do forno e reserve.

Para a calda:

1. Em uma panela, coloque o leite condensado fit, a manteiga e o chocolate em pó.

2. Mexa em fogo baixo até o ponto de brigadeiro mole.

3. por cima do bolo assado.

4. Sirva o bolo quente ou resfriado.

Tempo de preparo: 1h45min.