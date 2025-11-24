Menu
RECEITA

Leve e nutritivo: aprenda fazer um bolo de cenoura diferente de todos

Receita é ideal para café da manhã e lanche

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/11/2025 - 11:57 h
Bolo de cenoura
Bolo de cenoura -

No ritmo acelerado da rotina, encontrar opções caseiras, práticas e gostosas pode ser um desafio. É justamente aí que o clássico bolo de cenoura volta a brilhar. Simples de preparar e feito com ingredientes naturais, ele se torna um aliado para quem busca equilíbrio sem abrir mão do sabor.

Nutritivo e versátil, o bolo pode acompanhar o café da manhã, servir de lanche da tarde ou até entrar na marmita. A combinação da cenoura com a massa leve traz mais cor, textura e energia para os dias corridos, oferecendo uma opção que une conforto e praticidade.

Leia Também:

Esse doce de chocolate crocante e saboroso promete virar hit do Natal
Fricassê cremoso de frango: o prato rápido que transforma seu almoço
Fácil e fofinho: aprenda o bolo de limão que fica pronto em 3 min

Como preparar:

Ingredientes

  • 2 unidades de cenouras médias;
  • 4 unidades de ovos;
  • 1 xícara (chá) de óleo;
  • 2 xícaras (chá) de Farinha de Amêndoas;
  • ½ xícaras (chá) de Farinha de Banana Verde;
  • 1 xícaras (chá) adoçante em pó;
  • 1 colher (sopa) fermento em pó.

Para a calda:

  • 1 lata de leite condensado zero açúcar;
  • 1 colher (sopa) de manteiga;
  • ½ xícara (chá) de chocolate em pó.

Modo de preparo

1.Em um liquidificador, bata as cenouras médias, os ovos e o óleo.

2. Despeje a mistura em um bowl e acrescente as farinhas e o adoçante, mexendo com um fouet.

3. Adicione o fermento e misture com delicadeza.

4. Despeje em uma forma 30×20 cm untada e leve em forno preaquecido 180° por 40 minutos.

5. Retire do forno e reserve.

Para a calda:

1. Em uma panela, coloque o leite condensado fit, a manteiga e o chocolate em pó.

2. Mexa em fogo baixo até o ponto de brigadeiro mole.

3. por cima do bolo assado.

4. Sirva o bolo quente ou resfriado.

Tempo de preparo: 1h45min.

