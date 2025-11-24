RECEITA
Leve e nutritivo: aprenda fazer um bolo de cenoura diferente de todos
Receita é ideal para café da manhã e lanche
Por Edvaldo Sales
No ritmo acelerado da rotina, encontrar opções caseiras, práticas e gostosas pode ser um desafio. É justamente aí que o clássico bolo de cenoura volta a brilhar. Simples de preparar e feito com ingredientes naturais, ele se torna um aliado para quem busca equilíbrio sem abrir mão do sabor.
Nutritivo e versátil, o bolo pode acompanhar o café da manhã, servir de lanche da tarde ou até entrar na marmita. A combinação da cenoura com a massa leve traz mais cor, textura e energia para os dias corridos, oferecendo uma opção que une conforto e praticidade.
Como preparar:
Ingredientes
- 2 unidades de cenouras médias;
- 4 unidades de ovos;
- 1 xícara (chá) de óleo;
- 2 xícaras (chá) de Farinha de Amêndoas;
- ½ xícaras (chá) de Farinha de Banana Verde;
- 1 xícaras (chá) adoçante em pó;
- 1 colher (sopa) fermento em pó.
Para a calda:
- 1 lata de leite condensado zero açúcar;
- 1 colher (sopa) de manteiga;
- ½ xícara (chá) de chocolate em pó.
Modo de preparo
1.Em um liquidificador, bata as cenouras médias, os ovos e o óleo.
2. Despeje a mistura em um bowl e acrescente as farinhas e o adoçante, mexendo com um fouet.
3. Adicione o fermento e misture com delicadeza.
4. Despeje em uma forma 30×20 cm untada e leve em forno preaquecido 180° por 40 minutos.
5. Retire do forno e reserve.
Para a calda:
1. Em uma panela, coloque o leite condensado fit, a manteiga e o chocolate em pó.
2. Mexa em fogo baixo até o ponto de brigadeiro mole.
3. por cima do bolo assado.
4. Sirva o bolo quente ou resfriado.
Tempo de preparo: 1h45min.
