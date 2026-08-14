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HOME > GASTRONOMIA

"BIOMAS DA BAHIA - MATA ATLÂNTICA"

Onde comer no 'Festival Tempero Bahia'; confira roteiro gastronômico

Festival celebra a Mata Atlântica com pratos exclusivos em seis destinos baianos

Jair Mendonça Jr
Por
Polvo grelhado, servido com palmito pupunha, boursin de cabra ao limão, páprica, molho de ostra, e mel de uruçu de Jaguaripe
Polvo grelhado, servido com palmito pupunha, boursin de cabra ao limão, páprica, molho de ostra, e mel de uruçu de Jaguaripe - Foto: Divulgação/ Tempero Bahia

O Festival Tempero Bahia realiza sua nona edição entre 17 e 27 de setembro, com foco no tema "Biomas da Bahia - Mata Atlântica". O evento ocorre em Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Itaparica, Vera Cruz e Vale do Capão.

Quiche de Ostra - Restaurante Sanduilha (Ilha de Itaparica-BA)
Quiche de Ostra - Restaurante Sanduilha (Ilha de Itaparica-BA) - Foto: Divulgação/ Tempero Bahia

Pratos confirmados por restaurantes

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  • Boteco Português (Salvador - Rio Vermelho): o chef executivo Gonçalo Ramirez apresenta o prato "Cioba em azeite de capim santo, acompanhado de creme aerado de siri com um toque de dendê, purê de mandioca, geleia de jabuticaba com pimenta, e taioba crocante".
  • Boteco do Piri (Salvador - Nordeste de Amaralina): o chef Piri apresenta uma Moqueca de mariscos com lambreta, aratu, ostra, sururu, polvo, peixe e camarão, acompanhada de arroz de siri e farofa de ovos com banana.
  • Restaurante Sanduilha (Itaparica): A chef Valdinéa Sena apresenta a Quiche de Ostra.
  • Vale do Capão (Chapada Diamantina): a chef Flavia Dal Evedove assina um Polvo grelhado servido com palmito pupunha, boursin de cabra ao limão, páprica, molho de ostra e mel de uruçu de Jaguaripe, além de um drink com cachaça de Ilhéus, mel de cacau e jataí e espuma de gengibre.

Realização e apoio

O Tempero Bahia é uma realização da 2D Projetos Culturais e Eventos, com patrocínio do Sebrae e Bahiagás, e apoio do Senac e Fieb. Mais informações estão disponíveis no site oficial.

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