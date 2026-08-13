Bobó de camarão e moqueca de chef baiana são destaques em ranking mundial

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O guia gastronômico internacional TasteAtlas incluiu o bobó de camarão e a moqueca baiana do restaurante Casa de Tereza no ranking dos 100 pratos de frutos do mar mais icônicos do mundo.

O estabelecimento fica localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, e tem a cozinha comandada pela chef Tereza Paim.

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Chef Tereza Paim. - Foto: Grupo Paim

Tereza Paim celebrou a conquista e disse que esse reconhecimento eleva a gastronomia baiana para outro patamar.

"É a comida baiana para o mundo. Estarmos inseridos no cenário gastronômico internacional pelas avaliações positivas de usuários deixa a gente com a sensação de dever cumprido e com isso nossa responsabilidade de representar a Bahia só aumenta", disse Paim.

A importância do TasteAtlas no cenário global

O TasteAtlas funciona como uma importante autoridade de validação cultural e turística para a gastronomia mundial. O impacto da plataforma baseia-se em:

Vitrine internacional : Projeta culinárias regionais e saberes ancestrais para o público global.

: Projeta culinárias regionais e saberes ancestrais para o público global. Guia de turismo gastronômico : Orienta viajantes na busca por experiências culinárias genuínas e restaurantes tradicionais.

: Orienta viajantes na busca por experiências culinárias genuínas e restaurantes tradicionais. Valorização da identidade local : Utiliza avaliações populares para certificar a relevância de pratos típicos no panorama mundial.

Outros destaques do ranking

A listagem global de frutos do mar do TasteAtlas destaca preparações de diversas partes do planeta que representam a cultura costeira e marítima de seus territórios.

Entre os principais destaques internacionais e nacionais presentes nas listas da plataforma, figuram: