TASTEATLAS
Bobó de camarão e moqueca de chef baiana são destaques em ranking mundial
Pratos da chef Tereza Paim em Salvador estão entre os 100 frutos do mar mais icônicos do mundo
O guia gastronômico internacional TasteAtlas incluiu o bobó de camarão e a moqueca baiana do restaurante Casa de Tereza no ranking dos 100 pratos de frutos do mar mais icônicos do mundo.
O estabelecimento fica localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, e tem a cozinha comandada pela chef Tereza Paim.
Tereza Paim celebrou a conquista e disse que esse reconhecimento eleva a gastronomia baiana para outro patamar.
"É a comida baiana para o mundo. Estarmos inseridos no cenário gastronômico internacional pelas avaliações positivas de usuários deixa a gente com a sensação de dever cumprido e com isso nossa responsabilidade de representar a Bahia só aumenta", disse Paim.
A importância do TasteAtlas no cenário global
O TasteAtlas funciona como uma importante autoridade de validação cultural e turística para a gastronomia mundial. O impacto da plataforma baseia-se em:
- Vitrine internacional: Projeta culinárias regionais e saberes ancestrais para o público global.
- Guia de turismo gastronômico: Orienta viajantes na busca por experiências culinárias genuínas e restaurantes tradicionais.
- Valorização da identidade local: Utiliza avaliações populares para certificar a relevância de pratos típicos no panorama mundial.
Outros destaques do ranking
A listagem global de frutos do mar do TasteAtlas destaca preparações de diversas partes do planeta que representam a cultura costeira e marítima de seus territórios.
Entre os principais destaques internacionais e nacionais presentes nas listas da plataforma, figuram:
- Kaisendon (Japão): Tigela de arroz coberta com frutos do mar frescos variados.
- Pempek (Indonésia): Tradicional bolinho de peixe frito típico da culinária indonésia.
- Camarões enchipotlados (México): Prato à base de camarões preparados com molho de pimenta chipotle, tomate e especiarias.
- Moqueca Capixaba (Espírito Santo): Versão brasileira do ensopado de peixe preparado sem azeite de dendê e leite de coco, típica do Espírito Santo.