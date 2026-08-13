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TASTEATLAS

Bobó de camarão e moqueca de chef baiana são destaques em ranking mundial

Pratos da chef Tereza Paim em Salvador estão entre os 100 frutos do mar mais icônicos do mundo

Jair Mendonça Jr
Por
Bobó de camarão e moqueca baiana do Restaurante Casa de Tereza
Bobó de camarão e moqueca baiana do Restaurante Casa de Tereza - Foto: Grupo Paim

O guia gastronômico internacional TasteAtlas incluiu o bobó de camarão e a moqueca baiana do restaurante Casa de Tereza no ranking dos 100 pratos de frutos do mar mais icônicos do mundo.

O estabelecimento fica localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, e tem a cozinha comandada pela chef Tereza Paim.

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Chef Tereza Paim.
Chef Tereza Paim. - Foto: Grupo Paim

Tereza Paim celebrou a conquista e disse que esse reconhecimento eleva a gastronomia baiana para outro patamar.

"É a comida baiana para o mundo. Estarmos inseridos no cenário gastronômico internacional pelas avaliações positivas de usuários deixa a gente com a sensação de dever cumprido e com isso nossa responsabilidade de representar a Bahia só aumenta", disse Paim.

A importância do TasteAtlas no cenário global

O TasteAtlas funciona como uma importante autoridade de validação cultural e turística para a gastronomia mundial. O impacto da plataforma baseia-se em:

  • Vitrine internacional: Projeta culinárias regionais e saberes ancestrais para o público global.
  • Guia de turismo gastronômico: Orienta viajantes na busca por experiências culinárias genuínas e restaurantes tradicionais.
  • Valorização da identidade local: Utiliza avaliações populares para certificar a relevância de pratos típicos no panorama mundial.

Outros destaques do ranking

A listagem global de frutos do mar do TasteAtlas destaca preparações de diversas partes do planeta que representam a cultura costeira e marítima de seus territórios.

Entre os principais destaques internacionais e nacionais presentes nas listas da plataforma, figuram:

  • Kaisendon (Japão): Tigela de arroz coberta com frutos do mar frescos variados.
  • Pempek (Indonésia): Tradicional bolinho de peixe frito típico da culinária indonésia.
  • Camarões enchipotlados (México): Prato à base de camarões preparados com molho de pimenta chipotle, tomate e especiarias.
  • Moqueca Capixaba (Espírito Santo): Versão brasileira do ensopado de peixe preparado sem azeite de dendê e leite de coco, típica do Espírito Santo.

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