Pastel colorido, pipoca de camarão e +: 5 comidas inusitadas para provar em Salvador

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Quem pensa que a gastronomia de Salvador se resume a pratos típicos como acarajé, moqueca e abará, ainda não conhece o lado inusitado do empreendedorismo culinário da capital.

De pastéis coloridos a pipocas diferenciadas e pratos típicos de outros países, Salvador reúne diversas opções para quem deseja viver novas experiências gastronômicas.

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Pensando nisso, o portal A TARDE separou uma lista com 5 comidas diferentonas para você conhecer na capital baiana. Confira!

Confira lista de comidas diferentes em Salvador

Pastel colorido

Pastel colorido - Foto: Criada por IA

O pastel colorido faz sucesso com massas artesanais de diferentes cores, sabores e tamanhos que chegam a medir 30 cm.

As massas coloridas surpreendem pelo sabor diferenciado, com opções que vão de ervas finas e versões apimentadas até sabores doces, como chocolate. Os preços variam entre R$ 10 e cerca de R$ 30.

A opção inusitada pode ser encontrada na Pastelaria Di Mainha localizada no bairro do Imbuí e no Top Pastel, localizada no bairro do Cabula VI.

Top Pastel: R. Teódulo de Albuquerque - Cabula VI, Salvador - BA

Pastelaria Di Mainha: Rua Jayme Sapolnik, Imbuí, Salvador - BA.

Pipoca de camarão

Foto: Reprodução| Instagram

A famosa pipoca com camarão em Salvador é uma grande sensação viral da culinária de rua. A receita mistura pipoca salgada feita na hora com camarões graúdos e molhos especiais, com preços que variam entre R$ 16 e R$ 18.

Além da pipoca com camarão, o cardápio também inclui opções salgadas como bacon e calabresa, e versões doces com Nutella, paçoca e leite ninho.

Criada pelo empreendimento Pipoca Estouraé, é possível encontrar nos seguintes pontos de venda:

Campo da Pólvora: localizado em frente ao banco Bradesco, no Centro de Salvador.

Cajazeiras: localizado na Avenida Engenheiro Raymundo Carlos Nery, próximo ao Corpo de Bombeiros.

Pizza de Acarajé

Pizza de Acarajé - Foto: Reprodução| Instagram

Conhecida como ‘Pizzajé’, o prato é uma criação culinária que junta a massa ou os ingredientes do tradicional acarajé baiano com o formato de disco de pizza, onde mistura vatapá, camarão seco e azeite de dendê sobre a base.

Em Salvador, é possível encontrar a comida inusitada na Casa Nero Pizzaria, localizada na av. Santa Luzia, 1000, no Horto Florestal, em Salvador.

Sorvete no coco

Sorvete no coco - Foto: Reprodução| Instagram

O sorvete no coco virou febre em Salvador. A novidade do Amaré - Sorvete no Coco, fica localizado na orla da Barra, em frente ao Edifício Bahia de Todos os Santos e ao lado do Boteco do Caranguejo.

O local funciona de sexta a domingo, a partir das 15h e os valores variam entre R$13 e R$28, com direito a casca do coco e acompanhamentos.

Bibimbap

Fresh gourmet meal on wooden table, close up ,generative artificial intelligence - Foto: Reprodução| Freepik

O arroz misturado é um dos mais tradicionais, coloridos e famosos da culinária coreana. A base do prato é o arroz oriental, servido quente em uma tigela.

Por cima, são organizados vários vegetais coloridos salteados, cogumelos, carne fatiada ou moída e uma gema de ovo (crua ou frita com gema mole).

Em Salvador, é possível encontrar em restaurantes da culinária coreana como:

Kion Korean Cuisine: localizado na Rua Minas Gerais, 508-A, Pituba. É um restaurante focado em pratos tradicionais da Coreia do Sul.