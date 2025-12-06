Pão de queijo de frigideira: receita rápida fica pronta em 5 minutos

- Foto: Reprodução| Freepik

Indispensável no café da manhã e presença garantida no lanche da tarde, o pão de queijo é um verdadeiro símbolo do sabor caseiro brasileiro.

Agora, graças ao passo a passo do site TudoGostoso, você aprende a preparar uma versão prática e irresistível desse clássico: Pão de queijo de frigideira que fica pronta em apenas 5 minutos e perfeita para qualquer ocasião. Confira!

Receita de pão de queijo de frigideira

Ingredientes

1 ovo

2 colheres de sopa de tapioca

2 fatias de queijo muçarela ralado ou picado

1 colher de sopa de requeijão

Modo de preparo