IRRESISTÍVEL
Pão de queijo de frigideira: receita rápida fica pronta em 5 minutos
Indispensável no café da manhã e presença garantida no lanche da tarde
Indispensável no café da manhã e presença garantida no lanche da tarde, o pão de queijo é um verdadeiro símbolo do sabor caseiro brasileiro.
Agora, graças ao passo a passo do site TudoGostoso, você aprende a preparar uma versão prática e irresistível desse clássico: Pão de queijo de frigideira que fica pronta em apenas 5 minutos e perfeita para qualquer ocasião. Confira!
Leia Também:
Receita de pão de queijo de frigideira
Ingredientes
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de tapioca
- 2 fatias de queijo muçarela ralado ou picado
- 1 colher de sopa de requeijão
Modo de preparo
- Em uma tigela, bata o ovo até formar uma mistura bem espumosa.
- Acrescente a tapioca e a muçarela, misturando até incorporar tudo.
- Adicione o requeijão e mexa novamente até obter uma massa homogênea.
- Despeje a mistura em uma frigideira antiaderente ou levemente untada com azeite.
- Cozinhe em fogo médio, como se estivesse preparando uma panqueca, dourando dos dois lados.
- Sirva e aproveite!
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes