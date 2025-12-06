Menu
IRRESISTÍVEL

Pão de queijo de frigideira: receita rápida fica pronta em 5 minutos

Indispensável no café da manhã e presença garantida no lanche da tarde

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/12/2025 - 20:52 h
Imagem ilustrativa da imagem Pão de queijo de frigideira: receita rápida fica pronta em 5 minutos
-

Indispensável no café da manhã e presença garantida no lanche da tarde, o pão de queijo é um verdadeiro símbolo do sabor caseiro brasileiro.

Agora, graças ao passo a passo do site TudoGostoso, você aprende a preparar uma versão prática e irresistível desse clássico: Pão de queijo de frigideira que fica pronta em apenas 5 minutos e perfeita para qualquer ocasião. Confira!

Receita de pão de queijo de frigideira

Ingredientes

  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de tapioca
  • 2 fatias de queijo muçarela ralado ou picado
  • 1 colher de sopa de requeijão

Modo de preparo

  • Em uma tigela, bata o ovo até formar uma mistura bem espumosa.
  • Acrescente a tapioca e a muçarela, misturando até incorporar tudo.
  • Adicione o requeijão e mexa novamente até obter uma massa homogênea.
  • Despeje a mistura em uma frigideira antiaderente ou levemente untada com azeite.
  • Cozinhe em fogo médio, como se estivesse preparando uma panqueca, dourando dos dois lados.
  • Sirva e aproveite!

