Pizza de frigideira simples e deliciosa; veja como fazer em casa
Receita é ideal para o jantar ou até para um lanche da tarde
Quem não ama uma boa pizza? Esta receita de pizza de frigideira é perfeita para os dias mais corridos, quando tudo o que você precisa é de praticidade sem abrir mão do sabor.
Ideal para o jantar ou até para um lanche da tarde, ela surpreende pela facilidade no preparo e fica pronta em poucos minutos.
Ensinada pelo canal "Nossa Cozinha", a receita combina sabor, rapidez e simplicidade em um único preparo. Confira a receita!
Receita de pizza de frigideira
Ingredientes
- 1/2 xícara de água (120 ml);
- 1 colher de chá de açúcar (5 g);
- 1 colher de chá de fermento biológico seco (3 g);
- 1/2 colher de chá de sal (4 g);
- 1 colher de sopa de manteiga derretida (20 g);
- 1/2 xícara de farinha de trigo (240 g);
- Molho de tomate a gosto;
- Queijo (mozzarella) a gosto;
- Calabresa (ou outro recheio preferido);
- Cebola a gosto;
- Tomate cereja a gosto;
- Orégano para polvilhar.
Modo de preparo
- Em um recipiente, misture a água em temperatura ambiente com o açúcar e o fermento biológico seco, mexendo rapidamente.
- Logo após, acrescente a manteiga derretida, o sal e a farinha de trigo. Comece a misturar até formar uma massa homogênea.
- Sove a massa por cerca de dois minutos até que fique macia e não grude nas mãos. Forme uma bola com a massa e deixe descansar por alguns minutos.
- Em uma frigideira, doure as fatias de calabresa para cozinhar rapidamente, depois retire e reserve. Refogue a cebola e o tomate cereja na frigideira até amolecerem. Reserve junto com a calabresa.
- Depois, divida a massa em duas partes e abra com as mãos até o tamanho da frigideira. Coloque uma parte na frigideira aquecida, tampe e deixe por dois minutos até formar uma crosta firme.
- Vire a massa, espalhe molho de tomate, queijo, a calabresa, a cebola, o tomate e polvilhe orégano.
- Por último, tampe novamente e deixe cozinhar por cerca de quatro minutos, até que o queijo derreta e a massa esteja completamente cozida.
- Sirva e aproveite!
