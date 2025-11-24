Menu
PRATICIDADE!

Pizza de frigideira simples e deliciosa; veja como fazer em casa

Receita é ideal para o jantar ou até para um lanche da tarde

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

24/11/2025 - 16:24 h
Pizza de frigideira
Pizza de frigideira -

Quem não ama uma boa pizza? Esta receita de pizza de frigideira é perfeita para os dias mais corridos, quando tudo o que você precisa é de praticidade sem abrir mão do sabor.

Ideal para o jantar ou até para um lanche da tarde, ela surpreende pela facilidade no preparo e fica pronta em poucos minutos.

Ensinada pelo canal "Nossa Cozinha", a receita combina sabor, rapidez e simplicidade em um único preparo. Confira a receita!

Leve e nutritivo: aprenda fazer um bolo de cenoura diferente de todos
Esse doce de chocolate crocante e saboroso promete virar hit do Natal
Fricassê cremoso de frango: o prato rápido que transforma seu almoço

Receita de pizza de frigideira

Ingredientes

  • 1/2 xícara de água (120 ml);
  • 1 colher de chá de açúcar (5 g);
  • 1 colher de chá de fermento biológico seco (3 g);
  • 1/2 colher de chá de sal (4 g);
  • 1 colher de sopa de manteiga derretida (20 g);
  • 1/2 xícara de farinha de trigo (240 g);
  • Molho de tomate a gosto;
  • Queijo (mozzarella) a gosto;
  • Calabresa (ou outro recheio preferido);
  • Cebola a gosto;
  • Tomate cereja a gosto;
  • Orégano para polvilhar.

Modo de preparo

  • Em um recipiente, misture a água em temperatura ambiente com o açúcar e o fermento biológico seco, mexendo rapidamente.
  • Logo após, acrescente a manteiga derretida, o sal e a farinha de trigo. Comece a misturar até formar uma massa homogênea.
  • Sove a massa por cerca de dois minutos até que fique macia e não grude nas mãos. Forme uma bola com a massa e deixe descansar por alguns minutos.
  • Em uma frigideira, doure as fatias de calabresa para cozinhar rapidamente, depois retire e reserve. Refogue a cebola e o tomate cereja na frigideira até amolecerem. Reserve junto com a calabresa.
  • Depois, divida a massa em duas partes e abra com as mãos até o tamanho da frigideira. Coloque uma parte na frigideira aquecida, tampe e deixe por dois minutos até formar uma crosta firme.
  • Vire a massa, espalhe molho de tomate, queijo, a calabresa, a cebola, o tomate e polvilhe orégano.
  • Por último, tampe novamente e deixe cozinhar por cerca de quatro minutos, até que o queijo derreta e a massa esteja completamente cozida.
  • Sirva e aproveite!

Veja receita:

