Pudim de flocão de milho: receita sem leite condensado é bem prática

Pudim de flocão de milho é feito de forma rápida - Foto: Reprodução | Redes sociais

O pudim é um clássico da sobremesa brasileira, mas nem sempre a receita tradicional com leite condensado é a opção mais desejada. Para quem busca uma alternativa mais econômica e igualmente saborosa, a versão de pudim de flocão de milho é a grande pedida.

Esta receita se destaca por ser feita sem leite condensado, mas sem perder a cremosidade.

O segredo está na combinação do flocão de milho, hidratado no leite, com o coco ralado e o leite de coco, que garantem uma sobremesa diferente e muito saborosa.

O passo a passo simples e eficiente foi ensinado no canal do YouTube Mão na massa com a Si e já conquistou mais de 28 mil visualizações, provando ser uma opção prática para servir após um almoço delicioso.

Receita de pudim de flocão de milho

Ingredientes

Pudim

1 xícara de flocão de milho;

600 ml de leite;

1 xicara de açúcar;

1/2 xícara de coco ralado;

3 ovos;

1 pitada de sal;

1 colher sopa de manteiga derretia;

1 vidro de 200 ml de leite e coco.

Calda

1 xícara de açúcar;

1/2 xicara de água.

Modo de Preparo

Aqueça 600 ml de leite até ferver. Em uma tigela, coloque o flocão de milho e adicione 400 ml do leite quente para hidratar. Misture e deixe descansar com tampa até o flocão inchar. Depois, acrescente o restante do leite frio e deixe a mistura esfriar completamente.

Em uma panela, coloque 1 xícara de açúcar em fogo baixo. Deixe o açúcar derreter sem mexer até que se forme um caramelo dourado. Acrescente a água quente à calda, mexendo com cuidado para evitar que cristalize. Deixe a calda ficar líquida e reserve.

Despeje a calda na forma de pudim, espalhando pelas laterais, e reserve.

No liquidificador, bata o flocão já hidratado e frio com o açúcar, o coco ralado, o sal, os ovos, a manteiga derretida e o leite de coco por cerca de 2 minutos até obter uma mistura homogênea.

Despeje a mistura na forma caramelizada e cubra com papel alumínio. Asse em banho-maria a 180ºC por aproximadamente 50 minutos. O palito deve sair quase limpo ao ser espetado. Se sair muito sujo, asse por mais 10 a 15 minutos até firmar.

Deixe o pudim esfriar naturalmente e leve à geladeira por no mínimo 4 horas. Para desenformar com facilidade, aqueça rapidamente o fundo da forma no fogo baixo para soltar a calda.