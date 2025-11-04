Sem torradeira e air fryer: saiba como manter o pão crocante e macio

O pão fica com aspecto de novo - Foto: Ilustrativa | Freepik

Engana-se quem pensa que é necessário utilizar uma torradeira ou air fryer para manter o pão crocante e macio. Existe um truque fácil e rápido, com o auxílio da frigideira ou do forne, que promete deixar o alimento com o aspecto de recém saído da padaria.

O principal segredo é manter a umidade do pão, molhando a casca antes de levá-la ao fogo. “Pode ser borrifando com um spray ou molhando as mãos e passando em volta. Parece estranho, mas é isso que vai ajudar a crosta a ficar crocante sem ressecar o miolo”, explicou a chef Bianca Folla ao Metrópoles.

O pão pode ficar ainda melhor com um fio de manteiga ou azeite na frigideira, trazendo ainda mais sabor e cor para a torrada caseira. O mesmo efeito acontece quando o alimento é deixado no forno por cinco ou sete minutos, seja com pão fresco ou dormido.

“Dá para esfregar um dentinho de alho, jogar ervas ou flor de sal. É perfeito para café da manhã, bruschetta ou só para comer com manteiga derretendo”, finalizou a profissional.