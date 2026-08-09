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ATÉ 50 MINUTOS

Sem tempo? Seis receitas de preparo rápido para o almoço de Dia dos Pais

A lista conta com opções de entrada até a sobremesa

Livia Oliveira
Por
A receita de escondidinho de carne moída leva apenas 50 minutos para ficar pronta; confira receita abaixo
A receita de escondidinho de carne moída leva apenas 50 minutos para ficar pronta; confira receita abaixo - Foto: Tudo Gostoso

Ainda não decidiu o que preparar para o almoço de Dia dos Pais deste domingo (9)? Você pode surpreender a família com pratos saborosos e bonitos sem precisar passar horas na cozinha.

O portal A Tarde fez uma pesquisa pela internet para reunir receitas que demoram, no máximo, 50 minutos para serem preparadas. Das opções para prato de entrada até a sobremesa, a lista conta com alternativas para todos os gostos.

Para cada momento do almoço, você tem duas opções de receita rápida para escolher a que faz mais sentido para sua realidade.

  • 1 de 7 Em 15 minutos, você pode preparar um macarrão à carbonara; confira receita abaixo
    Em 15 minutos, você pode preparar um macarrão à carbonara; confira receita abaixo |
  • 2 de 7 A receita de escondidinho de carne moída leva apenas 50 minutos para ficar pronta; confira receita abaixo
    A receita de escondidinho de carne moída leva apenas 50 minutos para ficar pronta; confira receita abaixo |
  • 3 de 7 Chips de legumes com molho de iogurte fica pronto em 20 minutos; confira receita abaixo
    Chips de legumes com molho de iogurte fica pronto em 20 minutos; confira receita abaixo |
  • 4 de 7 A salada de camarão demora apenas 20 minutos para ficar pronta; confira receita abaixo
    A salada de camarão demora apenas 20 minutos para ficar pronta; confira receita abaixo |
  • 5 de 7 O mousse de manga demora apenas 20 minutos para ficar pronto; confira receita abaixo
    O mousse de manga demora apenas 20 minutos para ficar pronto; confira receita abaixo |
  • 6 de 7 O mousse de manga demora apenas 20 minutos para ficar pronto; confira receita abaixo
    O mousse de manga demora apenas 20 minutos para ficar pronto; confira receita abaixo |
  • 7 de 7 A receita de mousse de chocolate com morango demora apenas 30 minutos para ficar pronta; confira receita abaixo
    A receita de mousse de chocolate com morango demora apenas 30 minutos para ficar pronta; confira receita abaixo |

Antes de começar, vale ler cada receita até o final e separar todos os ingredientes e utensílios que serão utilizados. Esse cuidado ajuda a agilizar o preparo e evita interrupções no meio do processo. Confira a lista:

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Opções de entrada rápidas para o almoço do Dia dos Pais

Chips de legumes com molho de iogurte

  • Tempo de preparo: 20 minutos
  • Rendimento: 4 porções
  • Fonte: Guia da Cozinha

Ingredientes:

  • 1 abobrinha
  • 1 mandioquinha
  • Sal grosso a gosto
  • 1 batata-doce
  • 1 copo de iogurte desnatado (170g)
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

  1. Bata no liquidificador por um minuto o copo de iogurte, as 2 colheres de azeite, o dente de alho, o cheiro-verde, o suco de limão e sal e a pimenta-do-reino. Essa mistura será o molho do prato.
  2. Transfira a mistura para um recipiente e reserve na geladeira.
  3. Lave a abobrinha, a mandioquinha e a batata-doce e corte em fatias finas e uniformes.
  4. Pegue um prato (que possa ser levado ao micro-ondas), forre com papel toalha e coloque os legumes fatiados em cima um ao lado do outro.
  5. Polvilhe sal grosso nos legumes e depois leve ao micro-ondas em potência alto por dois minutos.
  6. Abra o micro-ondas, vire os legumes e ligue por mais 2 minutos.
  7. Retire os legumes, coloque em uma fôrma antiaderente e leve ao forno baixo, pré-aquecido, por 5 minutos ou até ficarem levemente dourados e sequinhos.
  8. Depois, retire do forno, coloque em uma travessa e sirva com o molho reservado.

Salada recheada com camarão

  • Tempo de preparo: 20 minutos
  • Rendimento: 8 porções
  • Fonte: Nestlé

Ingredientes:

  • 1 lata de creme de leite
  • 2 colheres (chá) de molho de pimenta
  • 3 colheres (chá) de gengibre ralado
  • 2 colheres (sopa) de suco de limão
  • 1 pitada de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino
  • 500 g de camarões médios
  • 2 xícaras (chá) de salsão em tirinhas
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada

Modo de preparo:

  1. Limpe e coloque para cozinhar os camarões;
  2. Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes;
  3. Leve para gelar e sirva.

Opções de prato principal rápidos para o almoço do Dia dos Pais

Escondidinho de carne moída

  • Tempo de preparo: 50 minutos
  • Rendimento: 8 porções
  • Fonte: Tudo Gostoso

Ingredientes:

  • 1 kg de batata
  • 500 g de carne moída
  • 200 g de queijo mussarela
  • azeite
  • 1 cebola
  • 1 dente de alho amassado
  • sal a gosto
  • cheiro-verde a gosto
  • 1/2 copo de leite
  • 2 colheres de manteiga

Modo de preparo:

  1. Descasque as batatas, corte ao meio e cozinhe com água e sal.
  2. Depois de cozidas, amasse as batatas, adicione o leite e a manteiga, mexa bem até formar um purê e reserve.
  3. Em uma panela, adicione 1 fio de azeite, a cebola, o alho e refogue a carne moída.
  4. Tempere com sal, cheiro-verde e cozinhe até secar a água que se formar na panela.
  5. Forre um refratário com a metade do purê de batatas.
  6. Acrescente uma camada de queijo e uma camada de carne moída.
  7. Repita o processo e finalize com queijo ralado por cima.
  8. Leve ao forno por 35 minutos.

Macarrão à carbonara

  • Tempo de preparo: 15 minutos
  • Rendimento: 6 porções
  • Fonte: Tudo Gostoso

Ingredientes:

  • bacon picado a gosto
  • queijo ralado a gosto
  • 3 ovos
  • sal
  • pimenta-do-reino a gosto
  • 1 pacote de macarrão espaguete
  • creme de leite se quiser dar um toque diferente à receita

Modo de preparo:

  1. Frite bem o bacon, até ficar crocante (pode-se adicionar salame picado).
  2. Coloque o macarrão para cozinhar em água e sal.
  3. No refratário onde será servido o macarrão, bata bem os ovos com um garfo.
  4. Tempere com sal e pimenta a gosto, e junte o queijo ralado, também a gosto.
  5. Quando o macarrão estiver pronto, escorra e coloque (bem quente) sobre a mistura de ovos, misture bem.
  6. Coloque o bacon, ainda quente, sobre o macarrão e sirva.

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Opções de sobremesa rápida para o Dia dos Pais

Mousse de manga

  • Tempo de preparo: 20 minutos
  • Rendimento: 10 porções
  • Fonte: Receitaria

Ingredientes da mousse:

  • 1 envelope de gelatina em pó sem sabor
  • 5 colheres de sopa de água
  • 1 lata de leite condensado
  • 500 ml de suco concentrado de manga
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 200 ml de creme de leite fresco bem gelado (com no mínimo 35% de gordura)

Ingredientes da calda:

  • 1 xícara de chá de mangas bem maduras e picadas
  • 6 colheres de sopa de água
  • 2 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo:

  1. Em um recipiente pequeno, hidrate a gelatina na água e depois leve para dissolver no micro-ondas por 15 segundos. Reserve;
  2. No liquidificador, coloque o leite condensado, o suco de manga, o suco de limão e bata até ficar homogêneo;
  3. Adicione a gelatina hidratada. Bata até misturar bem e reserve;
  4. Em uma batedeira, bata o creme de leite até formar chantilly;
  5. Gradualmente despeje a mistura do liquidificador no chantilly e vá misturando delicadamente até tudo incorporar;
  6. Despeje em um recipiente e leve para a geladeira por no mínimo 2 horas ou até que fique bem firme;
  7. Para a calda, coloque tudo no liquidificador e bata até misturar bem;
  8. Despeje na panela, leve ao fogo baixo e mexa por vezes;
  9. Quando começar a ferver, conte 3 minutos, desligue o fogo e deixe esfriar;
  10. Despeje a calda por cima da mousse e decore como quiser. Ao final, sirva.

Mousse morango e chocolate

  • Tempo de preparo: 30 minutos
  • Rendimento: 8 porções
  • Fonte: Receitaria

Ingredientes da mousse:

  • 2 caixas de leite condensado
  • 2 caixas de creme de leite
  • 2 envelopes de suco em pó sabor morango

Ingredientes da ganache:

  • 200 gramas de chocolate meio amargo picado
  • 100 gramas de creme de leite
  • Morango a gosto (para decorar)

Modo de preparo do Mousse:

  1. Em um liquidificador, coloque o leite condensado e o creme de leite. Bata tudo;
  2. Ainda batendo, vá acrescentando o suco em pó aos poucos;
  3. Assim que tudo se misturar bem, desligue o liquidificador e transfira a mousse para um refratário, leve à geladeira e reserve.

Modo de preparo da ganache:

  1. Em banho-maria (ou no micro-ondas), derreta todo o chocolate picado;
  2. Com o chocolate derretido, adicione o creme de leite e mexa bem até que tudo esteja incorporado e forme uma ganache;

Finalização:

  • Despeje a ganache por cima de toda a mousse, espalhando bem para cobrir tudo, e leva à geladeira por cerca de 1 hora;
  • Decore com os morangos e sirva. Bom apetite!
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Dia dos Pais gastronomia

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