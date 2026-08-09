Sem tempo? Seis receitas de preparo rápido para o almoço de Dia dos Pais

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Ainda não decidiu o que preparar para o almoço de Dia dos Pais deste domingo (9)? Você pode surpreender a família com pratos saborosos e bonitos sem precisar passar horas na cozinha.



O portal A Tarde fez uma pesquisa pela internet para reunir receitas que demoram, no máximo, 50 minutos para serem preparadas. Das opções para prato de entrada até a sobremesa, a lista conta com alternativas para todos os gostos.



Para cada momento do almoço, você tem duas opções de receita rápida para escolher a que faz mais sentido para sua realidade.

1 de 7 Em 15 minutos, você pode preparar um macarrão à carbonara; confira receita abaixo | Foto: Tudo Gostoso

2 de 7 A receita de escondidinho de carne moída leva apenas 50 minutos para ficar pronta; confira receita abaixo | Foto: Tudo Gostoso

3 de 7 Chips de legumes com molho de iogurte fica pronto em 20 minutos; confira receita abaixo | Foto: Guia da Cozinha

4 de 7 A salada de camarão demora apenas 20 minutos para ficar pronta; confira receita abaixo | Foto: Nestlé

5 de 7 O mousse de manga demora apenas 20 minutos para ficar pronto; confira receita abaixo | Foto: Receitaria

6 de 7 O mousse de manga demora apenas 20 minutos para ficar pronto; confira receita abaixo | Foto: Receitaria

7 de 7 A receita de mousse de chocolate com morango demora apenas 30 minutos para ficar pronta; confira receita abaixo | Foto: Receitaria

Antes de começar, vale ler cada receita até o final e separar todos os ingredientes e utensílios que serão utilizados. Esse cuidado ajuda a agilizar o preparo e evita interrupções no meio do processo. Confira a lista:

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Opções de entrada rápidas para o almoço do Dia dos Pais

Chips de legumes com molho de iogurte

Tempo de preparo: 20 minutos

20 minutos Rendimento: 4 porções

4 porções Fonte: Guia da Cozinha

Ingredientes:

1 abobrinha

1 mandioquinha

Sal grosso a gosto

1 batata-doce

1 copo de iogurte desnatado (170g)

2 colheres (sopa) de azeite

1 dente de alho picado

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Bata no liquidificador por um minuto o copo de iogurte, as 2 colheres de azeite, o dente de alho, o cheiro-verde, o suco de limão e sal e a pimenta-do-reino. Essa mistura será o molho do prato. Transfira a mistura para um recipiente e reserve na geladeira. Lave a abobrinha, a mandioquinha e a batata-doce e corte em fatias finas e uniformes. Pegue um prato (que possa ser levado ao micro-ondas), forre com papel toalha e coloque os legumes fatiados em cima um ao lado do outro. Polvilhe sal grosso nos legumes e depois leve ao micro-ondas em potência alto por dois minutos. Abra o micro-ondas, vire os legumes e ligue por mais 2 minutos. Retire os legumes, coloque em uma fôrma antiaderente e leve ao forno baixo, pré-aquecido, por 5 minutos ou até ficarem levemente dourados e sequinhos. Depois, retire do forno, coloque em uma travessa e sirva com o molho reservado.

Salada recheada com camarão

Tempo de preparo: 20 minutos

20 minutos Rendimento: 8 porções

8 porções Fonte: Nestlé

Ingredientes:

1 lata de creme de leite

2 colheres (chá) de molho de pimenta

3 colheres (chá) de gengibre ralado

2 colheres (sopa) de suco de limão

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

500 g de camarões médios

2 xícaras (chá) de salsão em tirinhas

2 colheres (sopa) de salsa picada

Modo de preparo:

Limpe e coloque para cozinhar os camarões; Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes; Leve para gelar e sirva.

Opções de prato principal rápidos para o almoço do Dia dos Pais

Escondidinho de carne moída

Tempo de preparo: 50 minutos

50 minutos Rendimento: 8 porções

8 porções Fonte: Tudo Gostoso

Ingredientes:

1 kg de batata

500 g de carne moída

200 g de queijo mussarela

azeite

1 cebola

1 dente de alho amassado

sal a gosto

cheiro-verde a gosto

1/2 copo de leite

2 colheres de manteiga

Modo de preparo:

Descasque as batatas, corte ao meio e cozinhe com água e sal. Depois de cozidas, amasse as batatas, adicione o leite e a manteiga, mexa bem até formar um purê e reserve. Em uma panela, adicione 1 fio de azeite, a cebola, o alho e refogue a carne moída. Tempere com sal, cheiro-verde e cozinhe até secar a água que se formar na panela. Forre um refratário com a metade do purê de batatas. Acrescente uma camada de queijo e uma camada de carne moída. Repita o processo e finalize com queijo ralado por cima. Leve ao forno por 35 minutos.

Macarrão à carbonara

Tempo de preparo: 15 minutos

15 minutos Rendimento: 6 porções

6 porções Fonte: Tudo Gostoso

Ingredientes:

bacon picado a gosto

queijo ralado a gosto

3 ovos

sal

pimenta-do-reino a gosto

1 pacote de macarrão espaguete

creme de leite se quiser dar um toque diferente à receita

Modo de preparo:

Frite bem o bacon, até ficar crocante (pode-se adicionar salame picado). Coloque o macarrão para cozinhar em água e sal. No refratário onde será servido o macarrão, bata bem os ovos com um garfo. Tempere com sal e pimenta a gosto, e junte o queijo ralado, também a gosto. Quando o macarrão estiver pronto, escorra e coloque (bem quente) sobre a mistura de ovos, misture bem. Coloque o bacon, ainda quente, sobre o macarrão e sirva.

Opções de sobremesa rápida para o Dia dos Pais

Mousse de manga

Tempo de preparo: 20 minutos

20 minutos Rendimento: 10 porções

10 porções Fonte: Receitaria

Ingredientes da mousse:

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

5 colheres de sopa de água

1 lata de leite condensado

500 ml de suco concentrado de manga

2 colheres de sopa de suco de limão

200 ml de creme de leite fresco bem gelado (com no mínimo 35% de gordura)

Ingredientes da calda:

1 xícara de chá de mangas bem maduras e picadas

6 colheres de sopa de água

2 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo:

Em um recipiente pequeno, hidrate a gelatina na água e depois leve para dissolver no micro-ondas por 15 segundos. Reserve; No liquidificador, coloque o leite condensado, o suco de manga, o suco de limão e bata até ficar homogêneo; Adicione a gelatina hidratada. Bata até misturar bem e reserve; Em uma batedeira, bata o creme de leite até formar chantilly; Gradualmente despeje a mistura do liquidificador no chantilly e vá misturando delicadamente até tudo incorporar; Despeje em um recipiente e leve para a geladeira por no mínimo 2 horas ou até que fique bem firme; Para a calda, coloque tudo no liquidificador e bata até misturar bem; Despeje na panela, leve ao fogo baixo e mexa por vezes; Quando começar a ferver, conte 3 minutos, desligue o fogo e deixe esfriar; Despeje a calda por cima da mousse e decore como quiser. Ao final, sirva.

Mousse morango e chocolate

Tempo de preparo: 30 minutos

30 minutos Rendimento: 8 porções

8 porções Fonte: Receitaria

Ingredientes da mousse:

2 caixas de leite condensado

2 caixas de creme de leite

2 envelopes de suco em pó sabor morango

Ingredientes da ganache:

200 gramas de chocolate meio amargo picado

100 gramas de creme de leite

Morango a gosto (para decorar)

Modo de preparo do Mousse:

Em um liquidificador, coloque o leite condensado e o creme de leite. Bata tudo; Ainda batendo, vá acrescentando o suco em pó aos poucos; Assim que tudo se misturar bem, desligue o liquidificador e transfira a mousse para um refratário, leve à geladeira e reserve.

Modo de preparo da ganache:

Em banho-maria (ou no micro-ondas), derreta todo o chocolate picado; Com o chocolate derretido, adicione o creme de leite e mexa bem até que tudo esteja incorporado e forme uma ganache;

Finalização: