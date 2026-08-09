ATÉ 50 MINUTOS
Sem tempo? Seis receitas de preparo rápido para o almoço de Dia dos Pais
A lista conta com opções de entrada até a sobremesa
Ainda não decidiu o que preparar para o almoço de Dia dos Pais deste domingo (9)? Você pode surpreender a família com pratos saborosos e bonitos sem precisar passar horas na cozinha.
O portal A Tarde fez uma pesquisa pela internet para reunir receitas que demoram, no máximo, 50 minutos para serem preparadas. Das opções para prato de entrada até a sobremesa, a lista conta com alternativas para todos os gostos.
Para cada momento do almoço, você tem duas opções de receita rápida para escolher a que faz mais sentido para sua realidade.
Em 15 minutos, você pode preparar um macarrão à carbonara; confira receita abaixo | A receita de escondidinho de carne moída leva apenas 50 minutos para ficar pronta; confira receita abaixo | Chips de legumes com molho de iogurte fica pronto em 20 minutos; confira receita abaixo | A salada de camarão demora apenas 20 minutos para ficar pronta; confira receita abaixo | O mousse de manga demora apenas 20 minutos para ficar pronto; confira receita abaixo | O mousse de manga demora apenas 20 minutos para ficar pronto; confira receita abaixo | A receita de mousse de chocolate com morango demora apenas 30 minutos para ficar pronta; confira receita abaixo |
Antes de começar, vale ler cada receita até o final e separar todos os ingredientes e utensílios que serão utilizados. Esse cuidado ajuda a agilizar o preparo e evita interrupções no meio do processo. Confira a lista:
Opções de entrada rápidas para o almoço do Dia dos Pais
Chips de legumes com molho de iogurte
- Tempo de preparo: 20 minutos
- Rendimento: 4 porções
- Fonte: Guia da Cozinha
Ingredientes:
- 1 abobrinha
- 1 mandioquinha
- Sal grosso a gosto
- 1 batata-doce
- 1 copo de iogurte desnatado (170g)
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
- Bata no liquidificador por um minuto o copo de iogurte, as 2 colheres de azeite, o dente de alho, o cheiro-verde, o suco de limão e sal e a pimenta-do-reino. Essa mistura será o molho do prato.
- Transfira a mistura para um recipiente e reserve na geladeira.
- Lave a abobrinha, a mandioquinha e a batata-doce e corte em fatias finas e uniformes.
- Pegue um prato (que possa ser levado ao micro-ondas), forre com papel toalha e coloque os legumes fatiados em cima um ao lado do outro.
- Polvilhe sal grosso nos legumes e depois leve ao micro-ondas em potência alto por dois minutos.
- Abra o micro-ondas, vire os legumes e ligue por mais 2 minutos.
- Retire os legumes, coloque em uma fôrma antiaderente e leve ao forno baixo, pré-aquecido, por 5 minutos ou até ficarem levemente dourados e sequinhos.
- Depois, retire do forno, coloque em uma travessa e sirva com o molho reservado.
Salada recheada com camarão
- Tempo de preparo: 20 minutos
- Rendimento: 8 porções
- Fonte: Nestlé
Ingredientes:
- 1 lata de creme de leite
- 2 colheres (chá) de molho de pimenta
- 3 colheres (chá) de gengibre ralado
- 2 colheres (sopa) de suco de limão
- 1 pitada de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino
- 500 g de camarões médios
- 2 xícaras (chá) de salsão em tirinhas
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
Modo de preparo:
- Limpe e coloque para cozinhar os camarões;
- Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes;
- Leve para gelar e sirva.
Opções de prato principal rápidos para o almoço do Dia dos Pais
Escondidinho de carne moída
- Tempo de preparo: 50 minutos
- Rendimento: 8 porções
- Fonte: Tudo Gostoso
Ingredientes:
- 1 kg de batata
- 500 g de carne moída
- 200 g de queijo mussarela
- azeite
- 1 cebola
- 1 dente de alho amassado
- sal a gosto
- cheiro-verde a gosto
- 1/2 copo de leite
- 2 colheres de manteiga
Modo de preparo:
- Descasque as batatas, corte ao meio e cozinhe com água e sal.
- Depois de cozidas, amasse as batatas, adicione o leite e a manteiga, mexa bem até formar um purê e reserve.
- Em uma panela, adicione 1 fio de azeite, a cebola, o alho e refogue a carne moída.
- Tempere com sal, cheiro-verde e cozinhe até secar a água que se formar na panela.
- Forre um refratário com a metade do purê de batatas.
- Acrescente uma camada de queijo e uma camada de carne moída.
- Repita o processo e finalize com queijo ralado por cima.
- Leve ao forno por 35 minutos.
Macarrão à carbonara
- Tempo de preparo: 15 minutos
- Rendimento: 6 porções
- Fonte: Tudo Gostoso
Ingredientes:
- bacon picado a gosto
- queijo ralado a gosto
- 3 ovos
- sal
- pimenta-do-reino a gosto
- 1 pacote de macarrão espaguete
- creme de leite se quiser dar um toque diferente à receita
Modo de preparo:
- Frite bem o bacon, até ficar crocante (pode-se adicionar salame picado).
- Coloque o macarrão para cozinhar em água e sal.
- No refratário onde será servido o macarrão, bata bem os ovos com um garfo.
- Tempere com sal e pimenta a gosto, e junte o queijo ralado, também a gosto.
- Quando o macarrão estiver pronto, escorra e coloque (bem quente) sobre a mistura de ovos, misture bem.
- Coloque o bacon, ainda quente, sobre o macarrão e sirva.
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Opções de sobremesa rápida para o Dia dos Pais
Mousse de manga
- Tempo de preparo: 20 minutos
- Rendimento: 10 porções
- Fonte: Receitaria
Ingredientes da mousse:
- 1 envelope de gelatina em pó sem sabor
- 5 colheres de sopa de água
- 1 lata de leite condensado
- 500 ml de suco concentrado de manga
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 200 ml de creme de leite fresco bem gelado (com no mínimo 35% de gordura)
Ingredientes da calda:
- 1 xícara de chá de mangas bem maduras e picadas
- 6 colheres de sopa de água
- 2 colheres de sopa de açúcar
Modo de preparo:
- Em um recipiente pequeno, hidrate a gelatina na água e depois leve para dissolver no micro-ondas por 15 segundos. Reserve;
- No liquidificador, coloque o leite condensado, o suco de manga, o suco de limão e bata até ficar homogêneo;
- Adicione a gelatina hidratada. Bata até misturar bem e reserve;
- Em uma batedeira, bata o creme de leite até formar chantilly;
- Gradualmente despeje a mistura do liquidificador no chantilly e vá misturando delicadamente até tudo incorporar;
- Despeje em um recipiente e leve para a geladeira por no mínimo 2 horas ou até que fique bem firme;
- Para a calda, coloque tudo no liquidificador e bata até misturar bem;
- Despeje na panela, leve ao fogo baixo e mexa por vezes;
- Quando começar a ferver, conte 3 minutos, desligue o fogo e deixe esfriar;
- Despeje a calda por cima da mousse e decore como quiser. Ao final, sirva.
Mousse morango e chocolate
- Tempo de preparo: 30 minutos
- Rendimento: 8 porções
- Fonte: Receitaria
Ingredientes da mousse:
- 2 caixas de leite condensado
- 2 caixas de creme de leite
- 2 envelopes de suco em pó sabor morango
Ingredientes da ganache:
- 200 gramas de chocolate meio amargo picado
- 100 gramas de creme de leite
- Morango a gosto (para decorar)
Modo de preparo do Mousse:
- Em um liquidificador, coloque o leite condensado e o creme de leite. Bata tudo;
- Ainda batendo, vá acrescentando o suco em pó aos poucos;
- Assim que tudo se misturar bem, desligue o liquidificador e transfira a mousse para um refratário, leve à geladeira e reserve.
Modo de preparo da ganache:
- Em banho-maria (ou no micro-ondas), derreta todo o chocolate picado;
- Com o chocolate derretido, adicione o creme de leite e mexa bem até que tudo esteja incorporado e forme uma ganache;
Finalização:
- Despeje a ganache por cima de toda a mousse, espalhando bem para cobrir tudo, e leva à geladeira por cerca de 1 hora;
- Decore com os morangos e sirva. Bom apetite!