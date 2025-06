Você faz assim? Saiba motivo de ferver ovo com um pouco de vinagre

Ovo cozido com vinagre pode ajudar no preparo - Foto: Reprodução | Freepik

O ovo é um dos alimentos mais consumidos do Brasil. Isso ocorre em função da sua versatilidade e também dos nutritivos presentes. No entanto, além de todos esses benefícios, existe um truque simples que pode deixar o preparo do ovo cozido ainda mais prático e saboroso.

Segundo especialistas, adicionar um pouco de vinagre à água do cozimento pode provar uma situação ainda mais especial para o ovo.

O costume de colocar uma ou duas colheres de sopa de vinagre branco na água onde os ovos serão fervidos é um segredo culinário que pode mudar a forma como você prepara esse alimento tão presente no dia a dia.

Por que ferver o ovo com vinagre?

Esse truque caseiro cumpre duas funções importantes:

1. Facilita na hora de descascar

O vinagre ajuda a remover a casca do ovo de maneira muito mais simples. A acidez do vinagre interage com a casca e acelera a coagulação das proteínas logo no início do cozimento, criando uma espécie de selamento que impede que a clara vaze se a casca rachar.

2. Melhora a textura do ovo

Além de evitar rachaduras, o vinagre confere uma textura mais macia à clara e à gema, desde que o cozimento seja feito em fogo moderado. A solução ácida suaviza o resultado final, deixando o ovo mais saboroso, com uma consistência delicada e agradável ao paladar.

Apesar de parecer um segredo inesperado, o vinagre não altera o sabor natural do ovo, nem prejudica suas propriedades nutricionais.

Aprenda a fazer corretamente o ovo cozimento

Coloque os ovos em uma panela com água fria, cobrindo-os completamente. Adicione uma ou duas colheres de sopa de vinagre branco. Leve ao fogo e cozinhe em temperatura moderada. Para ovos bem cozidos e seguros para o consumo, o ideal é deixar ferver por pelo menos 8 minutos.

Além de evitar rachaduras, esse método garante que o ovo fique bem cozido, especialmente importante para eliminar qualquer risco de contaminação.