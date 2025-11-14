INUSITADA
Você teria coragem? Farofa de tanajura é receita exótica e deliciosa
Formigas são ricas em proteínas e gorduras boas
Pode até parecer estranho, mas essa receita é uma iguaria brasileira que está no coração de muitos.Feita com formigas conhecidas como tanajuras, a farofa é uma fonte natural de proteína e surpreende quem prova com seu sabor exótico e crocante.
O prato é uma tradição presente em regiões do Norte e Nordeste, passada de geração em geração. Depois de limpas e torradas, as tanajuras, quando banhadas na manteiga e misturadas à farinha, se transformam em uma experiência culinária imperdível, perfeita para quem gosta de se desafiar.
A pergunta que não quer calar é: você provaria essa iguaria?
Tem perigo em comer?
Não! Ao contrário. Segundo o site TudoGostoso, quando higienizadas corretamente, as tanajuras são ricas em proteínas, gorduras boas e minerais como ferro e zinco, sendo totalmente seguras e nutritivas. Confira a receita!
Ingredientes
- 1 xícara de tanajuras
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 xícaras de farinha de mandioca torrada
- Sal a gosto
- Cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
- Comece preparando as tanajuras: retire as asas e lave bem.
- Torre-as em uma frigideira seca até ficarem crocantes e douradas. Reserve.
- Em uma frigideira grande, aqueça a margarina e refogue a cebola e o alho até dourarem.
- Acrescente as tanajuras torradas e mexa por alguns minutos para misturar bem os sabores.
- Adicione a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre, até obter uma farofa soltinha.
- Ajuste o sal e finalize com cheiro-verde, se desejar.
- Sirva e aproveite!
