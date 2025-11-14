Você teria coragem? Farofa de tanajura é receita exótica e deliciosa

Farofa de tanajura - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

Pode até parecer estranho, mas essa receita é uma iguaria brasileira que está no coração de muitos.Feita com formigas conhecidas como tanajuras, a farofa é uma fonte natural de proteína e surpreende quem prova com seu sabor exótico e crocante.

O prato é uma tradição presente em regiões do Norte e Nordeste, passada de geração em geração. Depois de limpas e torradas, as tanajuras, quando banhadas na manteiga e misturadas à farinha, se transformam em uma experiência culinária imperdível, perfeita para quem gosta de se desafiar.

A pergunta que não quer calar é: você provaria essa iguaria?

Tem perigo em comer?

Não! Ao contrário. Segundo o site TudoGostoso, quando higienizadas corretamente, as tanajuras são ricas em proteínas, gorduras boas e minerais como ferro e zinco, sendo totalmente seguras e nutritivas. Confira a receita!

Ingredientes

1 xícara de tanajuras

2 colheres (sopa) de margarina

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

2 xícaras de farinha de mandioca torrada

Sal a gosto

Cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Comece preparando as tanajuras: retire as asas e lave bem.

Torre-as em uma frigideira seca até ficarem crocantes e douradas. Reserve.

Em uma frigideira grande, aqueça a margarina e refogue a cebola e o alho até dourarem.

Acrescente as tanajuras torradas e mexa por alguns minutos para misturar bem os sabores.

Adicione a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre, até obter uma farofa soltinha.

Ajuste o sal e finalize com cheiro-verde, se desejar.