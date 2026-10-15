Cultura além do papel: A TARDE transforma sua sede em espaço de experiências

A cultura também vem ganhando espaço na atuação do Grupo A TARDE, que busca ampliar sua presença nessa área a partir de sua história, de seu acervo e de sua relação com a sociedade baiana. Aos 114 anos, A TARDE consolida seu ecossistema não apenas noticiando o que acontece, mas gerando experiências e conteúdo proprietário.

Segundo a jornalista Vanessa Vieira, responsável pela área de Gestão Cultural do grupo, a estratégia permite organizar esse potencial e aproximar projetos, pessoas e oportunidades. “A cultura sempre esteve presente na história do jornal, nas coberturas, no espaço dado aos artistas e no registro da identidade e do patrimônio histórico e cultural da Bahia”, afirma, destacando que a proposta é dar continuidade a esse compromisso por meio de projetos próprios de produção, formação e difusão cultural.

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“Queremos ampliar o acesso à cultura, valorizar a produção baiana, preservar e compartilhar a memória do jornal e criar experiências de encontro com o público”, acrescenta.

Um desses espaços de experiências está localizado dentro da própria sede do grupo, no Caminho das Árvores. Trata-se da Arena A TARDE. Em funcionamento há pouco mais de um ano, o espaço foi criado para ampliar a atuação da empresa no setor cultural e de entretenimento.

Com aproximadamente 3.980 m² e capacidade para receber até cinco mil pessoas em formato de show, a Arena também abriga feiras, exposições culturais, encontros esportivos e outros eventos.

O espaço conta com estrutura versátil e de alta modularidade, que se adapta aos vários projetos de eventos com agilidade de montagem, segurança operacional e flexibilidade total para receber desde grandes palcos até plantas complexas de estandes corporativos.

Inaugurada em agosto de 2025, com o Festival A TARDE FM, a Arena já recebeu artistas como BaianaSystem, Sandra Sá, Margareth Menezes, Thathi, Edson Gomes, Maria Gadú, Rael, Marcos Clement, Cidade Negra, Seu Jorge, Jau e Alcione. A iniciativa reforça a estratégia do Grupo A TARDE de diversificar suas atividades e criar formas de aproximação com o público, ampliando sua participação na vida cultural de Salvador.

"A Arena é o nosso braço forte de live marketing e amplia diretamente a oferta comercial em projetos 360° e crossmedia. As marcas parceiras conseguem ativar presença física no local e reverberar isso no impresso, no digital e na A TARDE FM. É diversificação direta de receita com locações B2B, feiras de negócios, convenções e grandes ativações de marca", resume o diretor de eventos Eduardo Dute.

Com mais de 40 anos, A TARDE FM une tradição e inovação digital

Além do jornal impresso e do portal, outro canal direto de comunicação do Grupo A TARDE com o grande público é a Rádio A TARDE FM. No ar desde 1º de dezembro de 1983, na frequência 103,9 MHz, a emissora adotou, em 2006, o perfil de programação que mantém até hoje, com músicas do pop nacional e internacional e informações jornalísticas. Ao longo de sua trajetória, acompanhou as transformações do rádio e incorporou novas formas de distribuição de conteúdo, mantendo a música e o jornalismo como pilares de sua atuação.

Esse movimento de adaptação se reflete na proposta de ampliar a presença da emissora em diferentes plataformas, dispositivos e formatos de áudio. Inserida no conceito de Rádio 3.0, que tem o áudio como eixo central e permite sua distribuição por múltiplos canais, a A TARDE FM busca diversificar as formas de contato com o público e desenvolver novas soluções comerciais. A estratégia combina a experiência acumulada desde sua criação com as possibilidades oferecidas pelas tecnologias digitais, preservando a identidade da rádio e a credibilidade jornalística do Grupo A TARDE.

A presença do Grupo A TARDE em diferentes plataformas e áreas de atuação permite ampliar o alcance de suas marcas e estabelecer novas formas de relacionamento com o público. Assim, o grupo projeta o futuro sem perder de vista os valores que orientam sua trajetória desde a fundação.