Massa! associa jornal impresso à velocidade do digital para falar direto com a população

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Criado para falar diretamente com a periferia e com a rotina da população baiana, o MASSA! se consolidou como uma das frentes mais dinâmicas do Grupo A TARDE. Unindo o alcance do jornal impresso à velocidade do digital, o veículo combina informação de utilidade pública, serviços ao cidadão, esporte, entretenimento, saúde e cotidiano com uma linguagem acessível, leve e sem rodeios.

Com forte presença nas ruas, crescimento constante nas redes sociais e foco em conteúdos que dão voz ao povo, o MASSA! dialoga diariamente com o leitor a partir do que ele vive e comenta no dia a dia, mantendo a apuração rigorosa, participação ativa na sociedade por meio de denúncias, como faz coluna Boca no Trombone, e o compromisso jornalístico que marcam a história do grupo.

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"O MASSA! traz na sua essência a escuta atenta das ruas e a forma baiana de se comunicar. Estar integrado ao Grupo A TARDE nos dá o respaldo necessário para evoluir com o mercado sem perder o DNA popular que construiu a nossa identidade. Celebrar a trajetória do grupo é reafirmar a nossa missão de produzir um jornalismo vivo, ágil e cada vez mais próximo da comunidade" , destaca Amanda Souza, editora do MASSA!.

Após 16 anos de credibilidade, o Massa entra em uma nova fase de modernização editorial e visual, mas sem perder a essência. A nova Head de Conteúdo e Negócios do Massa, Juliana Nobre traz essas mudanças. "A ideia é fazer a marca estar, cada vez mais, próxima das pessoas, trazendo histórias reais, prestação de serviços, entretenimento e informação de qualidade. O Massa! já tem uma identidade muito forte na Bahia, e nosso desafio é ampliar essa presença ainda mais".

Dados do MASSA!

Impresso

•⁠ ⁠1º lugar em venda avulsa entre os jornais das regiões Norte e Nordeste;

•⁠ ⁠6º lugar no ranking nacional de venda avulsa;

•⁠ ⁠Média aproximada de 6 mil exemplares vendidos por edição;

•⁠ ⁠Distribuição consolidada em Salvador, Região Metropolitana e diversos municípios do interior da Bahia.

Portal

Janeiro/25-Setembro/26

•⁠ ⁠3,67 milhões de pageviews;

•⁠ ⁠2,07 milhões de usuários ativos

Instagram e Facebook

•⁠ ⁠157 mil seguidores no perfil oficial do MASSA!

•⁠ ⁠68 milhões de visualizações no Instagram em 6 meses;

•⁠ ⁠Mais de 1,5 milhão de curtidas no Instagram em 6 meses;

•⁠ ⁠Mais de 2.5 milhões de alcance no Instagram em 6 meses;

•⁠ ⁠Mais de 25 milhões de visualizações no Facebook em 6 meses;

•⁠ ⁠Mais de 14 milhões de alcance no Facebook em 6 meses.