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PALAVRA DO PRESIDENTE

Presidente de A TARDE destaca legado do Grupo: “Marca que pertence à Bahia”

A TARDE faz 114 anos e presidente do Grupo projeta futuro

João de Mello Leitão
Por João de Mello Leitão
João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE, destaca a trajetória de 114 anos do jornal
João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE, destaca a trajetória de 114 anos do jornal - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Ao celebrar os 114 anos de fundação de A TARDE, nesta quinta-feira, 15, o presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, destaca a trajetória centenária do veículo, marcada pela preservação da memória baiana, pela credibilidade e pela capacidade de acompanhar as transformações da sociedade.

Em mensagem especial pelo aniversário, o gestor relembra o legado do fundador Ernesto Simões Filho, reforça a relação de pertencimento do jornal com a Bahia e projeta os caminhos do grupo para as próximas gerações. Confira a mensagem na íntegra:

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Celebrar os 114 anos do Grupo A TARDE é, acima de tudo, reconhecer a força de uma história que se confunde com a própria história da Bahia. São mais de onze décadas preservando a memória, acompanhando transformações, superando desafios e participando ativamente da vida dos baianos. Chegar até aqui, com tantas conquistas e adversidades vencidas, é motivo de orgulho, mas também de enorme responsabilidade.

Temos profundo respeito e admiração pela visão, coragem e pelo legado do nosso fundador, Ernesto Simões Filho, que construiu muito mais do que um jornal: deixou uma marca que pertence à Bahia e aos baianos.

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Nosso compromisso é honrar esse legado olhando para o futuro, renovando nossas plataformas, ampliando nossa presença na educação, na comunicação, na cultura, no entretenimento e em novos projetos que fortaleçam a relevância do Grupo para as próximas gerações.

A TARDE tem uma relação de confiança, respeito e pertencimento com os baianos. Essa é a nossa maior conquista e também a nossa maior responsabilidade. Se a Bahia faz parte da história de A TARDE, A TARDE tem o dever de continuar fazendo parte do futuro da Bahia. É com esse sentimento que trabalhamos para construir os próximos 100 anos do Grupo.

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