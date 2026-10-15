Venda impressa e assinaturas mantêm A TARDE perto dos leitores

Diante das constantes mudanças no comportamento de consumo dos leitores, seja através da venda avulsa e das assinaturas, o Grupo A TARDE vem se reinventando para agregar ainda mais valor aos seus produtos.

A estratégia é não só qualificar ainda mais os jornais impressos - tanto no conteúdo quanto nos produtos em si, como também criar novos produtos que irão,em breve, fazer parte de um portfólio que une serviço, informação, credibilidade, tecnologia e inovação.

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Embora os hábitos de consumo de informação tenham mudado, a venda avulsa e as assinaturas continuam sendo frentes importantes de relacionamento com os leitores de A TARDE. Hoje o grupo trabalha para preservar a circulação dos jornais impressos, ampliar o acesso às edições digitais e oferecer serviços e benefícios que fortaleçam o vínculo com o público.

Na venda avulsa, a operação envolve o planejamento da distribuição, o acompanhamento dos pontos de venda e o trabalho de profissionais que mantêm os exemplares disponíveis aos leitores. Já o setor de assinaturas combina os formatos impresso e digital, com iniciativas voltadas à conquista de novos clientes, à renovação dos contratos e à melhoria do atendimento.

“O mercado de jornais impressos vem passando por transformações importantes, principalmente em razão do crescimento do consumo de notícias nas plataformas digitais e das mudanças nos hábitos dos leitores”, observa Rogério Andrade, gestor de venda avulsa, expedição e logística.

Nesse cenário, o trabalho comercial exige atenção às características de cada publicação e às necessidades dos leitores. O jornal A TARDE circula de segunda-feira a domingo, enquanto o MASSA! tem circulação de segunda-feira a sábado e mantém presença expressiva no mercado de venda avulsa da capital baiana.

Segundo os dados do IVC Brasil (Instituto Verificador de Comunicação) do mês de agosto deste ano, o MASSA! tem circulação paga média diária de 6.190 exemplares e tiragem total diária de 6.650 exemplares. O jornal A TARDE registra circulação de 4.289 exemplares na venda avulsa.

A tradição nas ruas

A venda avulsa reúne uma cadeia de profissionais que inclui as equipes de expedição e logística, os promotores comerciais, os jornaleiros, os proprietários de estabelecimentos e os gazeteiros. Além de garantir a distribuição, esses parceiros ajudam a aproximar as publicações dos leitores e a manter a presença das marcas em diferentes pontos da cidade.

“Os jornaleiros e os proprietários dos pontos de venda são parceiros fundamentais para a comercialização dos jornais. Eles representam o contato direto com o leitor e contribuem para a visibilidade das marcas, a disponibilidade dos exemplares e a manutenção do hábito de compra”, destaca Rogério.

O gestor também chama atenção para a atuação dos gazeteiros, que vendem jornais diretamente nas ruas, em comunidades, bairros populares e bairros nobres de Salvador. A atividade preserva uma forma tradicional de comercialização e representa uma oportunidade de geração de renda para esses profissionais.

“Preservar essa tradição demonstra o compromisso do Grupo A TARDE não apenas com a circulação de seus jornais, mas também com as pessoas que fazem parte dessa cadeia comercial e contribuem diariamente para aproximar os produtos dos leitores”, afirma.

Importância das assinaturas

No setor de assinaturas, a estratégia é atender tanto quem mantém o hábito de ler o jornal impresso quanto quem prefere acessar o conteúdo digital ou combinar os dois formatos. Segundo dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC) apresentados pelo setor, A TARDE registra circulação média por assinaturas de aproximadamente 77,7 mil na edição digital e cerca de 7,2 mil exemplares no impresso.

Segundo Raoni Oliveira, gestor de assinaturas do jornal, a mudança no consumo de notícias exige atenção tanto aos produtos quanto à relação com os clientes. Por isso, explica ele, o grupo A TARDE vem incorporando ferramentas para organizar o acompanhamento dos clientes, agilizar o atendimento e orientar as ações comerciais. O uso de sistemas de relacionamento com o cliente (CRM), chatbots e indicadores faz parte desse processo, que envolve desde a contratação até a renovação das assinaturas.

“Na gestão de assinaturas, tenho priorizado, junto com a equipe, a organização do acompanhamento dos clientes e o uso de indicadores para orientar nossas ações. Nosso trabalho é conquistar novos leitores e cuidar da relação com quem já está conosco. A renovação também é uma oportunidade de entender o que o assinante valoriza e onde podemos melhorar”, afirma Raoni.

Clube A TARDE

Além do acesso ao conteúdo jornalístico, todos os assinantes têm direito aos benefícios do Clube A TARDE. A plataforma reúne mais de 90 marcas parceiras e oferece descontos, vantagens exclusivas e oportunidades de cashback nas compras realizadas nos estabelecimentos participantes. Entre as opções estão serviços e produtos nas áreas de cinema, compras, saúde, beleza e gastronomia, com marcas como Cinemark, Drogasil, Natura, Magalu e Netshoes.

“Esse conjunto amplia o valor da assinatura: além da informação, o leitor pode aproveitar vantagens em sua rotina. Nosso trabalho é tornar esses benefícios mais conhecidos e incentivar sua utilização, fortalecendo os motivos para escolher A TARDE e manter essa relação com o Grupo”, explica o gestor.