IMOBILIÁRIO
OPORTUNIDADE

Caixa promove leilão com quase 500 imóveis a partir de R$ 18 mil

Lances para o leilão podem ser feitos até 2 de outubro e há imóveis na Bahia

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

17/09/2025 - 13:03 h
Entre as oportunidades, há 294 apartamentos e 162 casas
Entre as oportunidades, há 294 apartamentos e 162 casas -

A Caixa Econômica Federal está promovendo um leilão em que são ofertadas casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais em todas as regiões do país, com possibilidade de financiamento e uso do FGTS. Os lances podem ser feitos até 2 de outubro

O leilão é feito em parceria com a Fidalgo Leilões. Dos 1.088 imóveis anunciados entre agosto e setembro, restam 487 disponíveis, distribuídos em todas as regiões com descontos que podem chegar a 47% do valor de avaliação inicial.

O leilão vai acontecer a partir das 10h do 2 de outubro por meio do site da Fidalgo.

Entre as oportunidades, há 294 apartamentos, 162 casas, 28 terrenos e três estabelecimentos comerciais, com lances iniciais a partir de R$ 18.008,23. Em alguns casos, é possível utilizar financiamento e recursos do FGTS, condições que devem ser verificadas individualmente no site da Caixa.

Distribuição dos lotes

A região Sudeste concentra o maior número de imóveis (226), seguida pelo Sul (93), Nordeste (87), Centro-Oeste (77), e o Norte (4).

São lotes espalhados pelos estados do Alagoas (2), Amazonas (1), Bahia (30), Ceará (10), Distrito Federal (4), Espírito Santo (3), Goiás (57), Maranhão (2), Mato Grosso do Sul (8), Mato Grosso (8), Minas Gerais (23), Pará (3), Paraíba (13), Pernambuco (13), Piauí (3), Paraná (24), Rio de Janeiro (97), Rio Grande do Norte (8), Rio Grande do Sul (55), Santa Catarina (14), São Paulo (103) e Sergipe (6).

Destaques

No Sudeste, encontram-se cinco opções de imóveis selecionados. Em Araraquara (SP), um apartamento de 88,74m², com dois quartos, banheiro, sala, cozinha, área de serviço e uma vaga de garagem, está disponível por R$ 84.892,14. Na cidade de Barretos (SP), uma casa de 45,47m² construída em terreno de 200m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, pode ser adquirida por R$ 83.135,70.

No Nordeste, em Maceió (AL), há um apartamento de 60,55m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, tem lance inicial de R$ 107.852,22. Em Itaitinga (CE), uma casa de 82m², construída em terreno de 148,5m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, pode ser arrematada a partir de R$ 18.008,23.

No Norte, em Manaus (AM), um apartamento de 106,3m², com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, está disponível por R$ 112.420,91.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital.

